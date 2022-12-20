В Канаде произошел массовый расстрел людей: первые подробности (ФОТО)

Поздно вечером в воскресенье, 18 декабря, в пригороде Торонто, что в Канаде, произошло жуткое убийство. Так, неизвестный злоумышленник открыл огонь на поражение по жителям кондоминиума.

Стрельба/ Фото из открытых источников

В результате стрельбы было убито пять человек — люди скончались от огнестрельных ранений на месте. Также сообщается о том, что один человек был ранен и его госпитализировали. Состояние пострадавшего медики оценивают как стабильное.





Сообщается, что прибывшие на вызов правоохранители застрелили вооруженного преступника. Инцидент произошел в кондоминиуме, расположенном в Вогане — провинция Онтарио, пригород Торонто, Канада.





Причины и обстоятельства массового расстрела жителей многоэтажки устанавливается. Так как злоумышленник был убит на месте офицером полиции, то расследованием данной трагедии занимается Отдел специальных расследований Онтарио.

Личность стрелка, на данный момент, не установлена. Также неизвестно, являлся ли он жителем кондоминиуме.

В связи с произошедшим все жители здания были эвакуированы, однако жильцы смогли вернуться в свои квартиры уже через несколько часов.





Стоит отметить, что в Канаде перестрелки случаются крайне редко, а Торонто принято считать одним из самых безопасных городов в мире. В связи с массовым расстрелом жителей многоэтажки канадцы начали высказывать недовольство политикой властей в отношении огнестрельного оружия.

"Люди обеспокоены произошедшим и не хотят приближаться к американскому опыту повсеместного насилия с применением огнестрельного оружия", отмечает издание AP .

Ранее "Комментарии" писали о том, что в израильской школе люди в масках изрезали подростка: мальчик в коме (ФОТО). Злоумышленникам удалось скрыться с места совершения преступления. Пострадавший был госпитализирован. Его состояние оценивается медиками как тяжелое.

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