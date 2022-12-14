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В израильской школе люди в масках изрезали подростка: мальчик в коме (ФОТО)

Злоумышленникам удалось скрыться с места совершения преступления. Пострадавший был госпитализирован. Его состояние оценивается медиками как тяжелое.

сегодня, 02:25
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Автор:

Анна Нестерова

Во вторник, 13 декабря, шокирующий инцидент произошел в одной из школ в Реховоте, что в Израиле. Так, около полудня неизвестные в масках ворвались в помещение учебного учреждения и нанесли ножевые ранения 16-летнему подростку.

В израильской школе люди в масках изрезали подростка: мальчик в коме (ФОТО)

Нож в крови/ Фото из открытых источников

Стоит отметить, что нападение произошло у всех на глазах прямо возле кабинета директора.

Злоумышленники скрылись, а подростку понадобилась экстренная помощь. Сообщается, что его доставили в больницу и прооперировали. У него диагностировали проникающие ножевые ранения. 

Его состояние сейчас оценивается как тяжелое, но стабильное. Юношу перевели из операционной в отделение интенсивной терапии. Он находится на искусственной вентиляции легких и под наркозом.

Сообщается, что ранее подростку уже поступали угрозы от анонимных личностей и он обращался за помощью в полицию, однако правоохранители ничего не предприняли чтобы его защитить. Причины произошедшего неизвестны.

В израильской школе люди в масках изрезали подростка: мальчик в коме (ФОТО) - фото 2

На данный момент местная полиция заявляет, что нападение не является террористическим актом. Было арестовано четыре человека, которых подозревают в причастности к нападению. Комендант района встретился с директором школы и подчеркнул, что ситуация будет будет находиться под контролем полиции.

Некоторые местные СМИ утверждают, что в этой школе подобные нападения происходят уже не в первый раз. Причиной всему — криминальные разборки между семьями местных группировок  и кланов.

Причины и обстоятельства произошедшего предстоит выяснить правоохранителям, отмечает издание Israelnationalnews.

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В израильской школе люди в масках изрезали подростка: мальчик в коме (ФОТО) - фото 3



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