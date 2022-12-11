Не хотел платить за коммуналку: в Риме мужчина расстрелял женщин на заседании домового комитета (ФОТО)

В результате стрельбы, которую открыл местный житель, трое женщин были убиты на месте. Еще четыре женщины получили ранения разной степени тяжести и были госпитализированы. На данный момент они находятся под наблюдением медиков. Их состояние оценивается как критическое.

Стрельба/ Фото из открытых источников





Вопиющий инцидент произошел на днях в Риме. Так, сообщается о том, что 57-летний мужчина на собрании членов объединения управителей дома на севере Рима внезапно открыл стрельбу. До этого в своих социальных сетях он угрожал жителям комплекса и упорно отказывался оплачивать коммунальные счета.





Конфликт между 57-летним Клаудио Кампити и членов объединения Valleverde, насчитывающего 200 человек и управляющего домом, длился много лет. Мужчина неоднократно проявлял агрессию и угрожал управляющему домом.

В этот роковой день было решено провести собрание членов объединения Valleverde в одном из баров Рима. В ходе разговоров начался конфликт который перерос в стрельбу. Клаудио достал оружие и начал расстреливать членов объединения управителей дома.

Об этом сообщает издание ANSA.

Злоумышленника задержали на месте совершения преступления. Напомним, трое женщин погибли на месте в результате огнестрельных ранений. Еще четыре человека получили тяжелые ранения груди, шеи и лица и были доставлены в больницу.

"История Клаудио тянулась годами, но я никогда не думал, что она зайдет так далеко. Но мы еще год назад все сообщали и о том, что он угрожал людям и отказывался оплачивать счета, но никто не вмешался в это дело чтобы что-то сделать", — рассказал очевидец.

Мэр Рима выразил соболезнования в связи с "очень серьезным эпизодом насилия" и анонсировал созыв комитета по вопросам порядка и безопасности в понедельник.

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