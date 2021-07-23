В Луганской области автобус с пассажирами слетел в кювет, есть пострадавшие

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Харченко Дарина
Сегодня, 23 июля, на
автодороге Н-21 "Старобельск — Луганск — Хрустальный — Макеевка —
Донецк" случилось ДТП с микроавтобусом. Водитель не справился с управлением и вылетел
в кювет. Об этом сообщили в пресс-службе полиции
Луганской области.
55-летний водитель не справился с управлением Фото: facebook.com/policeLG
55-летний водитель вез шесть пассажиров. Он не справился с управлением,
так как превысил скорость, и вылетел в кювет.
В результате ДТП пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшим была оказана помощь, пять человек были госпитализированы в больницу.
Правоохранители открыли уголовное дело в отношении водителя
миниавтобуса Mercedes-Benz Sprinter по ст. 286 Уголовного Кодекса Украины.
Ранее "Комментарии" писали, что местный футболист
Игорь Цимбалистый попал в страшную аварию в Ивано-Франковской области.
Спортсмен находился в автомобиле Renault.
Читайте на "Комментариях", как безрассудство
и легкомыслие участников дорожного движения привели к трагическим последствиям
в Киевской области. Вчера поздно вечером легковой автомобиль, в салон
которого набилось аж 13 пассажиров, перекинулся на трассе на крышу. При этом
два человека погибли, еще 11 пострадавшим пришлось помогать освобождаться
нарядам ГСЧС, сообщили в телеграм-канале МВД Украины.
Ранее в одном из сел вблизи Львова погиб 11-летний мальчик, которого отец посадил за руль автомобиля.
Напомним, во Львовской области возле населенного пункта Запытов на трассе Киев – Чоп нарушитель ПДД стрелял в полицейских во время задержания.
В начале июля неподалеку Львова, в
селе Рясное-Русское трагически
погиб одиннадцатилетний мальчик. Он был за рулем автомобиля BMW, и, не
справившись с управлением съехал в кювет. Авария произошла близко 00:00. В полиции сообщили, что вести машину ребенку
разрешил отец — житель села, в котором и произошла трагедия. Сам автомобиль
принадлежал его 23-летнему знакомому. Оба мужчины находились в салоне авто.
Кроме того, они были в состоянии алкогольного опьянения.
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