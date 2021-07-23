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Главная Новости Общество происшествия В Луганской области автобус с пассажирами слетел в кювет, есть пострадавшие
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В Луганской области автобус с пассажирами слетел в кювет, есть пострадавшие

В результате ДТП пассажиры получили телесные повреждения

сегодня, 22:04
Автор:

Харченко Дарина

Сегодня, 23 июля,  на автодороге Н-21 "Старобельск — Луганск — Хрустальный — Макеевка — Донецк" случилось ДТП с микроавтобусом.  Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет.  Об этом сообщили в пресс-службе полиции Луганской области.

В Луганской области автобус с пассажирами слетел в кювет, есть пострадавшие

55-летний водитель не справился с управлением Фото: facebook.com/policeLG

55-летний водитель вез шесть пассажиров. Он не справился с управлением, так как превысил скорость, и вылетел в кювет.

В результате ДТП пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшим была оказана помощь, пять человек были госпитализированы в больницу.

В Луганской области автобус с пассажирами слетел в кювет, есть пострадавшие - фото 2

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Источник: https://www.facebook.com/policeLG/posts/1497202873959119
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