В Луганской области автобус с пассажирами слетел в кювет, есть пострадавшие

Сегодня, 23 июля, на автодороге Н-21 "Старобельск — Луганск — Хрустальный — Макеевка — Донецк" случилось ДТП с микроавтобусом. Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Луганской области.



55-летний водитель не справился с управлением Фото: facebook.com/policeLG

55-летний водитель вез шесть пассажиров. Он не справился с управлением, так как превысил скорость, и вылетел в кювет.

В результате ДТП пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшим была оказана помощь, пять человек были госпитализированы в больницу.





Правоохранители открыли уголовное дело в отношении водителя миниавтобуса Mercedes-Benz Sprinter по ст. 286 Уголовного Кодекса Украины.

Ранее "Комментарии" писали, что местный футболист Игорь Цимбалистый попал в страшную аварию в Ивано-Франковской области. Спортсмен находился в автомобиле Renault.

Читайте на "Комментариях", как безрассудство и легкомыслие участников дорожного движения привели к трагическим последствиям в Киевской области. Вчера поздно вечером легковой автомобиль, в салон которого набилось аж 13 пассажиров, перекинулся на трассе на крышу. При этом два человека погибли, еще 11 пострадавшим пришлось помогать освобождаться нарядам ГСЧС, сообщили в телеграм-канале МВД Украины.



Ранее в одном из сел вблизи Львова погиб 11-летний мальчик, которого отец посадил за руль автомобиля.

Напомним, во Львовской области возле населенного пункта Запытов на трассе Киев – Чоп нарушитель ПДД стрелял в полицейских во время задержания.

В начале июля неподалеку Львова, в селе Рясное-Русское трагически погиб одиннадцатилетний мальчик. Он был за рулем автомобиля BMW, и, не справившись с управлением съехал в кювет. Авария произошла близко 00:00. В полиции сообщили, что вести машину ребенку разрешил отец — житель села, в котором и произошла трагедия. Сам автомобиль принадлежал его 23-летнему знакомому. Оба мужчины находились в салоне авто. Кроме того, они были в состоянии алкогольного опьянения.













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