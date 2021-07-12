ДТП в Киевской области: легковушка с 13 людьми в салоне перевернулась на крышу. Есть погибшие

Безрассудство и легкомыслие участников дорожного движения привели к трагическим последствиям в Киевской области. Вчера поздно вечером, легковой автомобиль, в салоне которого набилось аж 13 (!) пассажиров перекинулся на трассе на крышу. При этом 2 человека погибли, а еще 11 пострадавших пришлось освобождаться нарядам ДСНС, сообщили в телеграм-канале МВД Украины.

Легковое авто с 13 людьми в салоне перекинулось на Киевщине, фото ДСНС

Информация о происшествии поступила в ДСНС Украины в 21:12. Автоавария произошла на пути между селами Воронков и Ревное Бориспольского района. Прибывшие на место происшествия спасатели увидели легковой автомобиль "Volkswagen Golf", который лежал на обочине автодороги колесами вверх. Четверо спасателей с помощью двух единиц техники срочно освободили людей, которые были заблокированы в автомобиле. К сожалению водитель авто и еще 1 ребенок погибли на месте происшествия. Остальных 11 пострадавших, среди которых 6 детей, были направлены в Центральную районную больницу Борисполя.

"Уважаемые граждане, 13 человек в легковом автомобиле — идет ли речь здесь о безопасности?" — задали риторический вопрос в МВД, обращаясь к общественности.

А вот на днях во Львове народный депутат Александр Юрченко, который по внешним признакам находился в состоянии наркотического опьянения, создал ДТП, а потом с кулаками набросился на свидетеля событий, снимавшего его поведение после аварии. О том, какие последствия это может иметь для депутата, ранее уже исключенного из фракции "Слуги народа" рассказывали в своем материале "Комментарии". Еще раньше, в одном из сел вблизи Львова, погиб 11-летний мальчик, которого его отец, посадил за руль собственного автомобиля.







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