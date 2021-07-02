Неподалеку Львова, в селе Рясное-Русское трагически погиб одиннадцатилетний мальчик. Он был за рулем автомобиля BMW, и, не справившись с управлением съехал в кювет. Авария произошла близко 00:00. Об этом рассказали в ГУНП во Львовской области, пишет "УНИАН".

В ДТП погиб 11-летний ребенок, которого пьяный отец посадил за руль - фото из открытых источников

В полиции сообщили, что вести машину ребенку разрешил отец — житель села, в котором и произошла трагедия. Сам автомобиль принадлежал его 23-летнему знакомому. Оба мужчины находились в салоне авто. Кроме того, они были в состоянии алкогольного опьянения.

В следствие аварии, мужчины получили травмы и были доставлены в больницу.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ. Проводится досудебное расследование, в полиции устанавливают обстоятельства трагедии.

Ранее "Комментарии" писали, что на 20-м году жизни перестало биться сердце швейцарского мотогонщика Джейсона Дюпаскье, который выступал за команду Saxon Carxpert PrustelGP. Известно, что молодой мотогонщик скончался в одном из медицинских учреждений Флоренции, куда был доставлен в очень тяжелом состоянии после аварии, произошедшей на Чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Гран-при. Джейсон Дюпаскье на одном из поворотов упал со своего мотоцикла и попал под колеса соперника. Мотогонщику требовалась срочная неврологическая операция.

В материале нашего издания также можно прочитать, что в Египте произошло серьезная авария на железной дороге: поезд сошел с рельсов, что привело к десяткам жертв и более десяти пострадавшим.





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