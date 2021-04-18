Вагоны легли на бок: смертельная авария с поездом в Египте (ФОТО)

В Египте произошло серьезная авария на железной дороге: поезд сошел с рельсов, что привело к десяткам жертв и более десяти пострадавшим. Об этом передает Reuters со ссылкой на Министерства здравоохранения страны.

Авария в Египте. Фото: REUTERS

Авария произошла сегодня, 18 апреля 2021 года. Поезд сошел с рельсов в египетской провинции Кальюбия к северу от Каира. Транспорт следовал из Каира в город Эль-Мансура, когда четыре вагона сошли с рельсов.

Сообщается, что известно об 11 погибших. Кроме того, из-за аварии как минимум 98 человек получили ранения.

Причину крушения поезда выясняют правоохранители.

СМИ опубликовали фото с места сегодняшнего инцидента.

Отметим, что по данным Министерства здравоохранения, более 50 машин скорой помощи доставили раненых в три больницы провинции.

Стоить напомнить, что это не первая авария на железной дороге в Египте в этом году. В марте из-за столкновения двух поездов погибли 20 человек, а около 200 египтян получили ранения. Тогда как совсем недавно, в апреле, из-за схождения поезда с рельсов произошла еще одна авария, которая привела к 15 пострадавшим.

В связи с этим в социальных сетях жители начали призывать министра транспорта Египта уйти в отставку. Но тот отверг эти заявления и пообещал продолжить работу по развитию старой железнодорожной сети.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", на ядерном объекте в Иране произошла авария, связанная с электрическими сетями. Сообщается, что на атомном объекте в Натанзе — городе в центральном Иране в провинции Исфахан — зафиксирован "инцидент" в системе распределения энергии.

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