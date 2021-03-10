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Главная Новости Общество происшествия На трассе Киев – Чоп водитель совершил ДТП и стрелял в полицейских
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На трассе Киев – Чоп водитель совершил ДТП и стрелял в полицейских

Когда патрульные дали указание водителю остановиться, мужчина его проигнорировал и ускорился

сегодня, 00:11
Автор:

Ольга Чародий

Во Львовской области возле населенного пункта Запытов на трассе Киев – Чоп нарушитель ПДД стрелял в полицейских во время задержания.

На трассе Киев – Чоп водитель совершил ДТП и стрелял в полицейских

ДТП (фото из открытых источников)

Об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции Львовской области на странице в Facebook.

Водитель Chevrolet проехал железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Патрульные дали знак остановиться, но тот только ускорился. После этого началась погоня.

На трассе Киев – Чоп водитель совершил ДТП и стрелял в полицейских - фото 2

Во время побега водитель совершил ДТП, но все равно продолжал убегать от копов. Вскоре его авто застряло в поле и он остановился. Нарушитель вышел из машины с ружьем и угрожал стрельбой, требуя дать ему убежать. Злоумышленник один раз выстрелил вверх и дважды – в направлении копов.

Чтобы задержать водителя, полицейские использовали табельное оружие. Беглеца догнали и задержали. К счастью, обошлось без пострадавших.

У 30-летнего мужчины были признаки алкогольного опьянения, что, предварительно, и стало причиной попытки побега. На место происшествия вызвали следователей, оружие изъяли для экспертизы.

На трассе Киев – Чоп водитель совершил ДТП и стрелял в полицейских - фото 3


Напомним, возле Ровно близ села Грушвица на трассе Киев — Чоп столкнулись два автомобиля. В результате аварии один человек погиб и еще трое получили ранения. Авария произошла около восьми вечера за почти 15 километров от Ровно. Столкнулись Hyundai Elantra и Peugeot Partner. С помощью спецоборудования они деблокировали травмированных и передали медикам. На трассе в это время перекрывали движение. На место прибыли спасатели. Трое травмированных находятся в реанимации в больнице в Ровно. Их состояние оценивают как тяжелое. В результате ДТП пострадали жители города Сумы, которые ехали на заработки как дальнобойщики. В полиции пока решают вопрос об открытии уголовного производства по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего или причинило тяжкое телесное повреждение. Напомним, страшная автокатастрофа случилась на трассе Киев-Чернигов, неподалеку от села Залесье. В результате происшествия погибли два человека. В результате происшествия погибли два человека. Один из них был военнослужащим, 23 февраля, на киевской трассе столкнулись сразу пять автомобилей. Сообщается, что водитель Volkswagen Polo ехал в крайней левой полосе в направлении города Чернигов.


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Источник: https://www.facebook.com/lvivpolice/posts/2594496784185411
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