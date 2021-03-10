На трассе Киев – Чоп водитель совершил ДТП и стрелял в полицейских

Во Львовской области возле населенного пункта Запытов на трассе Киев – Чоп нарушитель ПДД стрелял в полицейских во время задержания.

ДТП (фото из открытых источников)

Об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции Львовской области на странице в Facebook.

Водитель Chevrolet проехал железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Патрульные дали знак остановиться, но тот только ускорился. После этого началась погоня.





Во время побега водитель совершил ДТП, но все равно продолжал убегать от копов. Вскоре его авто застряло в поле и он остановился. Нарушитель вышел из машины с ружьем и угрожал стрельбой, требуя дать ему убежать. Злоумышленник один раз выстрелил вверх и дважды – в направлении копов.

Чтобы задержать водителя, полицейские использовали табельное оружие. Беглеца догнали и задержали. К счастью, обошлось без пострадавших.

У 30-летнего мужчины были признаки алкогольного опьянения, что, предварительно, и стало причиной попытки побега. На место происшествия вызвали следователей, оружие изъяли для экспертизы.









Напомним, возле Ровно близ села Грушвица на трассе Киев — Чоп столкнулись два автомобиля. В результате аварии один человек погиб и еще трое получили ранения. Авария произошла около восьми вечера за почти 15 километров от Ровно. Столкнулись Hyundai Elantra и Peugeot Partner. С помощью спецоборудования они деблокировали травмированных и передали медикам. На трассе в это время перекрывали движение. На место прибыли спасатели. Трое травмированных находятся в реанимации в больнице в Ровно. Их состояние оценивают как тяжелое. В результате ДТП пострадали жители города Сумы, которые ехали на заработки как дальнобойщики. В полиции пока решают вопрос об открытии уголовного производства по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего или причинило тяжкое телесное повреждение. Напомним, страшная автокатастрофа случилась на трассе Киев-Чернигов, неподалеку от села Залесье. В результате происшествия погибли два человека. В результате происшествия погибли два человека. Один из них был военнослужащим, 23 февраля, на киевской трассе столкнулись сразу пять автомобилей. Сообщается, что водитель Volkswagen Polo ехал в крайней левой полосе в направлении города Чернигов.





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