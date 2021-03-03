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Вблизи Ровно произошло ДТП: есть жертва и пострадавшие

Трое травмированных находятся в реанимации в больнице в Ровно

3 марта 2021, 23:56
Автор:

Ольга Чародий

Возле Ровно близ села Грушвица на трассе Киев — Чоп столкнулись два автомобиля. В результате аварии один человек погиб и еще трое получили ранения, сообщает "Суспільне".

Вблизи Ровно произошло ДТП: есть жертва и пострадавшие

ДТП (фото из открытых источников)

Авария произошла около восьми вечера за почти 15 километров от Ровно. Столкнулись Hyundai Elantra и Peugeot Partner. С помощью спецоборудования они деблокировали травмированных и передали медикам. На трассе в это время перекрывали движение. На место прибыли спасатели.

Трое травмированных находятся в реанимации в больнице в Ровно. Их состояние оценивают как тяжелое. В результате ДТП пострадали жители города Сумы, которые ехали на заработки как дальнобойщики.

В полиции пока решают вопрос об открытии уголовного производства по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего или причинило тяжкое телесное повреждение.

Напомним, страшная автокатастрофа случилась на трассе Киев-Чернигов, неподалеку от села Залесье. В результате происшествия погибли два человека. Один из них был военнослужащим, 23 февраля, на киевской трассе столкнулись сразу пять автомобилей. Сообщается, что водитель Volkswagen Polo ехал в крайней левой полосе в направлении города Чернигов. В один момент он не смог справиться с управлением, видимо, из-за скользкой дороги, и вылетел на полосу встречного движения. В результате автомобиль врезался в прицеп грузовика MAN.

После этого Volkswagen Polo влетел в KIA Rio. Водитель последнего авто получил легкие повреждения, но отказался от госпитализации. Однако в этой машине находились еще трое несовершеннолетних. Их госпитализировали с различными травмами. KIA в свою очередь врезалось в Toyota Auris. Сообщается, что водитель не пострадал.


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Источник: https://suspilne.media/
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