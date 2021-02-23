На трассе Киев-Чернигов произошло массовое ДТП: есть погибшие (ФОТО, ВИДЕО)

Страшная автокатастрофа случилась на трассе Киев-Чернигов, неподалеку от села Залесье. В результате происшествия погибли два человека. Один из них был военнослужащим.

В результате аварии погибли два человека - фото: Подслушано в полиции/Telegram

Сегодня, 23 февраля, на киевской трассе столкнулись сразу пять автомобилей. Сообщается, что водитель Volkswagen Polo ехал в крайней левой полосе в направлении города Чернигов. В один момент он не смог справиться с управлением, видимо, из-за скользкой дороги, и вылетел на полосу встречного движения. В результате автомобиль врезался в прицеп грузовика MAN.





После этого Volkswagen Polo влетел в KIA Rio. Водитель последнего авто получил легкие повреждения, но отказался от госпитализации. Однако в этой машине находились еще трое несовершеннолетних. Их госпитализировали с различными травмами. KIA в свою очередь врезалось в Toyota Auris. Сообщается, что водитель не пострадал.





Затем Volkswagen Polo влетел в Mercedes-Benz Sprinter. Известно, что водитель спринтера не пострадал. В результате происшествия водитель и пассажир Фольксвагена погибли на месте аварии от полученных травм. Как выяснилось, пассажир этого авто был военнослужащим.

На данный момент подробности автокатастрофы устанавливаются. В пресс-службе Главного управления национальной полиции Киевской области пока не прокомментировали смертельное ДТП. В сети были опубликованы фото и видео с места трагедии.





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