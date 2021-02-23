В зоне ООС обострения: за двое суток — двое погибших, есть раненые

Около 7 утра 23 февраля на Донбассе после обстрелов украинских позиций российскими оккупантами погиб один из военнослужащих ВСУ. У еще одного воина — осколочные ранения. Такую информацию сообщают в штабе Операции Объединенных Сил.

За двое суток Украина потеряла на Донбассе двух воинов. Фото из открытых источников

Утренняя трагедия произошла на направлении Светлодарска — вблизи пгт Зайцево. Противник открыл огонь из запрещенного оружия: "работали" станковые противотанковые гранатометы и минометы 82 калибра. В результате пострадали два украинских военных, один из которых скончался от полученных травм.

Следует отметить, что это уже вторая потеря ВСУ в зоне проведения ООС за двое суток. 22 февраля состоялась идентичная ситуация — после атаки противника один военнослужащий был убит, еще двое получили ранения. Особенно горячо в воскресенье было поблизости Авдеевки и Южного. Между тем, погибший военный был родом из Черниговщины.

В общем, как сообщает штаб ООС, за двое суток на Донбассе зафиксировано около 14 обстрелов со стороны российских оккупационных войск. На действия противника украинские воины открывали огонь в ответ.

По информации украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, миссия ОБСЕ уже получила соответствующую ноту о случившемся от Общего центра по контролю и координации от Украины.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, на сценарий освобождения Донбасса надеется украинское правительство. Несмотря на периодическое обострение ситуации на линии разграничения, власть стремится максимально мирно урегулировать конфликт. Подробности можно узнать в нашем материале.

Также на портале удастся узнать, какой бывший министр украинского правительства стремится объединить так называемые "ДНР" и "ЛНР", после чего стать их президентом.



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