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Главная Новости Общество происшествия В Харькове на пороге супермаркета застрелили человека
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В Харькове на пороге супермаркета застрелили человека

Момент убийства на камеры не попал

сегодня, 22:48
Автор:

Ольга Чародий

В Харькове на пороге супермаркета застрелили человека. Событие произошло на улице Отакара Яроша, возле ЖК Ультра.

В Харькове на пороге супермаркета застрелили человека

Стрельба в Харькове. Фото: Харьков 1654

Как сообщает пресс-служба полиции, правоохранители объявили операцию Сирена для задержания причастных к преступлению.

"Около 20 часов полицейские получили информацию о звуках стрельбы по улице Отакара Яроша. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа", — говорится в сообщении.

Они устанавливают личность погибшего, осуществляющих осмотр места происшествия, собирают вещественные доказательства, устанавливают и опрашивают свидетелей.

Местные СМИ пишут, что ищут два автомобиля: белую Audi с черной крышей и Skoda Superb. Момент убийства на камеры не попал.

По неподтвержденной информации, застрелили харьковского ювелира, владельца ЧП "Пантера". Это фирма, которая занимается производством и реализацией ювелирных изделий с драгоценными и полудрагоценными камнями.

 В Харькове на пороге супермаркета застрелили человека - фото 2


Напомним, в Америке нашли мертвым известного музыканта Kardone. Kardone был двоюродным братом популярной исполнительницы Beyoncе. Ему — 34 года. Сообщается, что музыкант не выходил на связь с близкими и друзьями в течение нескольких дней. Родные люди начали волноваться по этому поводу и обратились за помощью в правоохранительные органы. Полиция сразу же отправилась к месту жительства Kardone в Техасе. Там и нашли труп музыканта.

Экспертиза показала, что мужчину застрелили. Пока точно неизвестно, кто совершил преступление. Однако правоохранительные органы подозревают, что это могла быть 21-летняя Саша Скар — девушка, которую Kardone ранее продюсировал. 


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Источник: https://hk.npu.gov.ua/news/vbivstva/policzejski-z-yasovuyut-obstavini-smerti-cholovika-v-shevchenkivskomu-rajoni-xarkova/
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