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В Одесской области ДТП с патрульным авто: есть жертва

Авария произошла вблизи коммунального предприятия "Дачное"

сегодня, 01:38
Автор:

Ольга Чародий

Полиция сообщила о ДТП на трассе Одесса-Киев с участием служебного автомобиля патрульной полиции, во время которого погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

В Одесской области ДТП с патрульным авто: есть жертва

ДТП (фото из открытых источников)

Отмечается, что в результате столкновения автомобиля Hyundai, который двигался в направлении Одессы, и служебного автомобиля патрульной полиции Toyota Prius погиб пассажир Hyundai, водитель и еще двое пассажиров этого автомобиля травмированы.

Уточняется, что авария произошла вблизи коммунального предприятия "Дачное".

Напомним, возле Ровно близ села Грушвица на трассе Киев — Чоп столкнулись два автомобиля. В результате аварии один человек погиб и еще трое получили ранения. Авария произошла около восьми вечера за почти 15 километров от Ровно. Столкнулись Hyundai Elantra и Peugeot Partner. С помощью спецоборудования они деблокировали травмированных и передали медикам. На трассе в это время перекрывали движение. На место прибыли спасатели. Трое травмированных находятся в реанимации в больнице в Ровно. Их состояние оценивают как тяжелое. В результате ДТП пострадали жители города Сумы, которые ехали на заработки как дальнобойщики. В полиции пока решают вопрос об открытии уголовного производства по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего или причинило тяжкое телесное повреждение. Напомним, страшная автокатастрофа случилась на трассе Киев-Чернигов, неподалеку от села Залесье. В результате происшествия погибли два человека. В результате происшествия погибли два человека. Один из них был военнослужащим, 23 февраля, на киевской трассе столкнулись сразу пять автомобилей. Сообщается, что водитель Volkswagen Polo ехал в крайней левой полосе в направлении города Чернигов.


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Источник: https://od.npu.gov.ua/news/dtp/policzejski-vstanovlyuyut-obstavini-dtp-na-trxasi-odeksa-kijiv/
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