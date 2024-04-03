В Хмельницком ТЦК отреагировали на смерть мужчины, который после ВЛК попал в больницу

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Жительница Хмельницкого Наталья Антонюк сообщила, что ее сына Андрея Панасюка "захватило ТЦК", "поиздевалось" и не оказало медицинскую помощь, когда мужчина о ней попросил. Через несколько дней мужчина скончался в больнице. На инцидент отреагировали в Хмельницком ТЦК.
В Хмельницком ТЦК отрицают причастность к смерти мужчины. Фото из открытых источников
В Хмельницком ТЦК сообщили, что Андрею Панасюку была вручена повестка для уточнения данных и прохождения ВЛК. Как отмечают в ТЦК, во время проверки выяснилось, что мужчина избегал службы и находился в розыске.
Также в Хмельницком ТЦК возразили, что работники военкомата осуществляли угрозы, или оказывали давление на мужчину.
Напомним, что по словам матери погибшего Наталья Антонюк, ее сына не отпускали из помещения ТЦК, а после просьбе о помощи, якобы заявили, что ему "под Авдеевкой помогут".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что командующий сухопутными войсками отреагировал на скандалы связанные с работниками ТЦК.
Также "Комментарии" писали о случае незаконной мобилизации, когда на войну отправили 19-летнего студента.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!