В Хмельницком ТЦК отреагировали на смерть мужчины, который после ВЛК попал в больницу

Жительница Хмельницкого Наталья Антонюк сообщила, что ее сына Андрея Панасюка "захватило ТЦК", "поиздевалось" и не оказало медицинскую помощь, когда мужчина о ней попросил. Через несколько дней мужчина скончался в больнице. На инцидент отреагировали в Хмельницком ТЦК.



В Хмельницком ТЦК отрицают причастность к смерти мужчины. Фото из открытых источников

В Хмельницком ТЦК сообщили, что Андрею Панасюку была вручена повестка для уточнения данных и прохождения ВЛК. Как отмечают в ТЦК, во время проверки выяснилось, что мужчина избегал службы и находился в розыске.

"При прохождении ВЛК у гражданина было выявлено заболевание. Учитывая это, он направлен на обследование в медицинское учреждение. Ухудшение состояния здоровья военнообязанного и наступление летального случая произошло уже в медицинском учреждении во время обследования", — уверяют в ТЦК.

Также в Хмельницком ТЦК возразили, что работники военкомата осуществляли угрозы, или оказывали давление на мужчину.

"Информация, распространяемая в соцсетях об игнорировании жалоб гражданина на состояние здоровья — не соответствует действительности. Как и о физическом влиянии или угрозах со стороны военнослужащих территориального центра комплектования", — добавили в ТЦК.

Напомним, что по словам матери погибшего Наталья Антонюк, ее сына не отпускали из помещения ТЦК, а после просьбе о помощи, якобы заявили, что ему "под Авдеевкой помогут".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что командующий сухопутными войсками отреагировал на скандалы связанные с работниками ТЦК.

Также "Комментарии" писали о случае незаконной мобилизации, когда на войну отправили 19-летнего студента.