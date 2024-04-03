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В Хмельницком ТЦК отреагировали на смерть мужчины, который после ВЛК попал в больницу

Хмельницкий Территориальный центр комплектования отрицает причастность к смерти мужчины, попавшего в больницу после прохождения ВЛК.

сегодня, 16:40
Автор:
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Slava Kot
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Жительница Хмельницкого Наталья Антонюк сообщила, что ее сына Андрея Панасюка "захватило ТЦК", "поиздевалось" и не оказало медицинскую помощь, когда мужчина о ней попросил. Через несколько дней мужчина скончался в больнице. На инцидент отреагировали в Хмельницком ТЦК.

В Хмельницком ТЦК отреагировали на смерть мужчины, который после ВЛК попал в больницу

В Хмельницком ТЦК отрицают причастность к смерти мужчины. Фото из открытых источников

В Хмельницком ТЦК сообщили, что Андрею Панасюку была вручена повестка для уточнения данных и прохождения ВЛК. Как отмечают в ТЦК, во время проверки выяснилось, что мужчина избегал службы и находился в розыске.

"При прохождении ВЛК у гражданина было выявлено заболевание. Учитывая это, он направлен на обследование в медицинское учреждение. Ухудшение состояния здоровья военнообязанного и наступление летального случая произошло уже в медицинском учреждении во время обследования", — уверяют в ТЦК.

Также в Хмельницком ТЦК возразили, что работники военкомата осуществляли угрозы, или оказывали давление на мужчину.

"Информация, распространяемая в соцсетях об игнорировании жалоб гражданина на состояние здоровья — не соответствует действительности. Как и о физическом влиянии или угрозах со стороны военнослужащих территориального центра комплектования", — добавили в ТЦК.

Напомним, что по словам матери погибшего Наталья Антонюк, ее сына не отпускали из помещения ТЦК, а после просьбе о помощи, якобы заявили, что ему "под Авдеевкой помогут".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что командующий сухопутными войсками отреагировал на скандалы связанные с работниками ТЦК.

Также "Комментарии" писали о случае незаконной мобилизации, когда на войну отправили 19-летнего студента.



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