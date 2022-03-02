В Харькове - серия взрывов: оккупанты обстреливают жилые дома (ВИДЕО)

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Светлана Шкурупий
Харьков
остается одной из самых "горячих" точек в Украине, потому что
российские войска уже 7-й день продолжают попытки захвата города, но наши
защитники мужественно держат оборону и не позволяют оккупантам достигнуть своей
цели.
Обстрелы в Харькове / Фото: 24 канал, Анна Черненко, Владимир Павлов
Полчаса
назад жилые районы Харькова снова оказались под обстрелами. Об этом на своем Telegram-канале
сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, опубликовав
видео, на котором видно, как противник обстреливал дома мирных жителей.
"Прямо сейчас обстрел жилых домов в Харькове", — написал он.
Известно,
что днем, 2 марта, оккупанты атаковали в Харькове телебашню, выпустив два
снаряда, но объект остался невредимым, а персонал успели эвакуировать. Об этом
рассказали в Telegram-канале "Суспільне Харьків".
Напомним,
что сегодняшнее утро, 2
марта, в Харькове снова, к сожалению, было неспокойным. Противник продолжил обстреливать центр города. В результате взрыва загорелся корпус университета
им. Каразина и часть здания, где расположено управление Нацполиции.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что 1 марта, войска Российской
Федерации продолжили обстреливать Харьков, стреляя уже не только по военным
объектам, но и по мирным жителям. В центре города оккупанты совершили ракетный
обстрел. Видео взрыва опубликовано в социальных сетях.
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также, что российские войска продолжают обстреливать исторический город Чернигов. Сегодня, 2 марта, российские войска снова ударили крылатой ракетой по
городу. В результате обстрела пострадало здание полиции и районной больницы.
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