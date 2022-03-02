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В Харькове - серия взрывов: оккупанты обстреливают жилые дома (ВИДЕО)

Российские захватчики продолжают обстреливать Харьков: под прицелами снова оказались жилые районы

сегодня, 15:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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Харьков остается одной из самых "горячих" точек в Украине, потому что российские войска уже 7-й день продолжают попытки захвата города, но наши защитники мужественно держат оборону и не позволяют оккупантам достигнуть своей цели.

В Харькове - серия взрывов: оккупанты обстреливают жилые дома (ВИДЕО)

Обстрелы в Харькове / Фото: 24 канал, Анна Черненко, Владимир Павлов

Полчаса назад жилые районы Харькова снова оказались под обстрелами. Об этом на своем Telegram-канале сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, опубликовав видео, на котором видно, как противник обстреливал дома мирных жителей.

"Прямо сейчас обстрел жилых домов в Харькове", — написал он.

Известно, что днем, 2 марта, оккупанты атаковали в Харькове телебашню, выпустив два снаряда, но объект остался невредимым, а персонал успели эвакуировать. Об этом рассказали в Telegram-канале "Суспільне Харьків".

Напомним, что сегодняшнее утро, 2 марта, в Харькове снова, к сожалению, было неспокойным. Противник продолжил обстреливать центр города. В результате взрыва загорелся корпус университета им. Каразина и часть здания, где расположено управление Нацполиции.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 1 марта, войска Российской Федерации продолжили обстреливать Харьков, стреляя уже не только по военным объектам, но и по мирным жителям. В центре города оккупанты совершили ракетный обстрел. Видео взрыва опубликовано в социальных сетях.

Читайте также, что российские войска продолжают обстреливать исторический город Чернигов. Сегодня, 2 марта, российские войска снова ударили крылатой ракетой по городу. В результате обстрела пострадало здание полиции и районной больницы. 


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