Взрыв в центре Харькова: горит управление полиции и университет (ВИДЕО)

Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Сегодняшнее
утро, 2 марта, в Харькове снова, к сожалению, было неспокойным. Противник
продолжает обстреливать центр города. В результате взрыва загорелся корпус университета
им. Каразина и часть здания, где расположено управление Нацполиции. Об этом
сообщает ГСЧС на своей странице в Facebook.
Обстрелы в Харькове / Фото: ГСЧС
На
месте происшествия сейчас работают спасатели, количество пострадавших и
разрушений уточняется. Информация постоянно будет обновляться.
Известно,
что на центр города вчера, 1 марта, совершили ракетный налет. По
предварительным данным, в результате обстрела 7 человек погибло, и 20 человек получили
ранения. Здание ОГА практически полностью уничтожено.
А
в результате авиаудара по проспекту Ново-Баварский, полностью уничтожена
многоэтажка. Многие люди оказались под завалами построек.
Президент
Украины Владимир Зеленский отметил, что обстрел мирных жителей Харькова — это не
только военное преступление, но и террористический акт.
К слову, украинским военнослужащим удалось сбить вражеский самолет, который бомбил мирные районы Харькова.
Напомним,
видео массированного артиллерийского огня по жилым домам Харькова опубликовано
в социальных сетях. На кадри попали загоревшиеся от обстрела автомобили,
припаркованные у одного из многоквартирных домов города.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что оккупанты снова обстреляли центр Мариуполя в Донецкой области. В результате обстрела, по предварительной
информации, погиб один человек, трое ранены.
Читай
также, в ГСЧС сообщили о последствиях обстрелов Киевской телебашни: есть
погибшие и пострадавшие.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости