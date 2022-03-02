Взрыв в центре Харькова: горит управление полиции и университет (ВИДЕО)

Сегодняшнее утро, 2 марта, в Харькове снова, к сожалению, было неспокойным. Противник продолжает обстреливать центр города. В результате взрыва загорелся корпус университета им. Каразина и часть здания, где расположено управление Нацполиции. Об этом сообщает ГСЧС на своей странице в Facebook.

Обстрелы в Харькове / Фото: ГСЧС

На месте происшествия сейчас работают спасатели, количество пострадавших и разрушений уточняется. Информация постоянно будет обновляться.

Известно, что на центр города вчера, 1 марта, совершили ракетный налет. По предварительным данным, в результате обстрела 7 человек погибло, и 20 человек получили ранения. Здание ОГА практически полностью уничтожено.

А в результате авиаудара по проспекту Ново-Баварский, полностью уничтожена многоэтажка. Многие люди оказались под завалами построек.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что обстрел мирных жителей Харькова — это не только военное преступление, но и террористический акт.

К слову, украинским военнослужащим удалось сбить вражеский самолет, который бомбил мирные районы Харькова.

Напомним, видео массированного артиллерийского огня по жилым домам Харькова опубликовано в социальных сетях. На кадри попали загоревшиеся от обстрела автомобили, припаркованные у одного из многоквартирных домов города.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что оккупанты снова обстреляли центр Мариуполя в Донецкой области. В результате обстрела, по предварительной информации, погиб один человек, трое ранены.

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