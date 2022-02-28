Харьков обстреляли из "Градов": много раненых и погибших

В Харькове российские войска обстреляли из "Градов" два спальных района: Рогань и Алексеевку. Уже известно о 3-х погибших и 14-ти раненых местных жителях. Об этом сообщает УНИАН на своем Telegram-канале.



Харьков - фото из открытых источников

"10 минут назад ударили по двум спальным районам. Рогань и Алексеевка. Уже известно о 14 раненых и 3 погибших", – говорится в сообщении.





Видео массированного артиллерийского огня по жилым домам Харькова опубликовано в социальных сетях. Кроме того, на видео попали загоревшиеся от обстрела автомобили, припаркованные у одного из многоквартирных домов города.





Мэр Харькова Игорь Терехов в комментарии УП сообщил: "Идут обстрелы. По жилым кварталам. Это война, настоящая война".



"У нас и раненые, и убитые жители, мирные. Жертвы среди военных. Не знаю, наступление ли это, но пока мы говорим, вот снова стреляют", — добавил он.





Позже Терехов сообщил, что точно известно об одной погибшей женщине, а также 15 раненых военных и 16 гражданских. В то же время он подчеркнул, что власти еще не могут выяснить количество погибших.





"Харьков – это неотъемлемая часть Украины! Мы будем поступать так, и все местные жители это поддерживают, мы собрались в единый кулак. Мы будем стоять до конца за Украину. Мы едины как никогда", – подчеркнул он.





Напомним, сегодня, 28 февраля, местные жители Энергодара в Запорожской области, когда узнали, что к ним приближается колонна российских танков, "Градов" и пехоты, начала активную подготовку к "встрече" с противником. Видео опубликовали в социальной сети. На кадрах видно, что люди решили собственными силами остановить продвижение врага. Они сделали блокпосты с шинами, заграждением, установили несколько противотанковых ежей и рассыпали по дороге шипы, чтобы российские войска пробили колеса. Когда вражеская колонна увидела преграду и местных жителей, вышедших защищать свою территорию, то остановилась за несколько метров и не продолжила движение. Увы, пока неизвестно, решились ли войска Российской Федерации двигаться дальше к Энергодару или же развернулись и уехали. К слову, во всех городах Украины люди объединились и стали на защиту своих территорий, чтобы помочь нашим военным.

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