Харьков обстреляли из "Градов": много раненых и погибших

Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
В Харькове российские войска обстреляли из "Градов" два спальных района: Рогань и Алексеевку. Уже известно о 3-х погибших и 14-ти раненых местных жителях. Об этом сообщает УНИАН на своем Telegram-канале.
Харьков - фото из открытых источников
Видео массированного артиллерийского огня по жилым домам Харькова опубликовано в социальных сетях. Кроме того, на видео попали загоревшиеся от обстрела автомобили, припаркованные у одного из многоквартирных домов города.
Мэр Харькова Игорь Терехов в комментарии УП сообщил: "Идут обстрелы. По жилым кварталам. Это война, настоящая война".
"У нас и раненые, и убитые жители, мирные. Жертвы среди военных. Не знаю, наступление ли это, но пока мы говорим, вот снова стреляют", — добавил он.
Позже Терехов сообщил, что точно известно об одной погибшей женщине, а также 15 раненых военных и 16 гражданских. В то же время он подчеркнул, что власти еще не могут выяснить количество погибших.
Напомним, сегодня, 28 февраля, местные жители Энергодара в Запорожской области, когда узнали, что к ним приближается колонна российских танков, "Градов" и пехоты, начала активную подготовку к "встрече" с противником. Видео опубликовали в социальной сети. На кадрах видно, что люди решили собственными силами остановить продвижение врага. Они сделали блокпосты с шинами, заграждением, установили несколько противотанковых ежей и рассыпали по дороге шипы, чтобы российские войска пробили колеса. Когда вражеская колонна увидела преграду и местных жителей, вышедших защищать свою территорию, то остановилась за несколько метров и не продолжила движение. Увы, пока неизвестно, решились ли войска Российской Федерации двигаться дальше к Энергодару или же развернулись и уехали. К слову, во всех городах Украины люди объединились и стали на защиту своих территорий, чтобы помочь нашим военным.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости