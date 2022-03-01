Оккупанты обстреляли центр Мариуполя: в МВД показали последствия (ФОТО)

Оккупанты снова обстреляли центр Мариуполя в Донецкой области. В результате обстрела, по предварительной информации, погиб один человек, трое ранены. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины в Telegram .

Российские окупанти обстреляли жилые районы Мариуполя (фото t.me/mvs_ukraine)

Стало известно, что под вражескими обстрелами оказались несколько домов и школа №16, которые и потерпели разрушения. Кроме этого, оккупанты обстреляли жилые районы. Так, под удар снова попал жилой сектор Левобережного района, а также территория КП "Коммунальщик".

В МВД также сообщили, что около 17:30 начались новые обстрелы города. В настоящее время уточняется информация о пострадавших. Правоохранители уже зафиксировали преступление оккупантов и открыли уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что возле Николаева оккупанты Градами разбомбили центр города Баштанка . Во вторник, 1 марта, агрессоры обстреляли Градами городок Баштанка Николаевской области. От огневых ударов, пришедшихся на центр города, разрушена вся местная инфраструктура. После обстрела в Баштанке произошло 7 пожаров. В частности, пылал мебельный магазин на улице Соборной, пламя возникло на СП "Баштанский КООП Центр", которое находится на ул. Баштанской республики. Так же, горел магазин строительных материалов "Радуга". Огонь в этот же день уничтожил четыре жилых дома местных жителей на разных улицах городка в глубинке Николаевской области. Боролись с огнем и ликвидировали последствия обстрелов представители 7-го пожарно-спасательного подразделения.

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