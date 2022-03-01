В ГСЧС сообщили о последствиях обстрелов Киевской телебашни: есть погибшие и пострадавшие

От обстрелов агрессорами телевизионной башни по предварительным данным погибли пять человек и еще пятеро пострадали. Об этом информируют работники пресс-службы ГСЧС на своей странице в социальных сетях.

Обстрелы Киевской телебашни (фото: ГСЧС)

По обнародованной ими информации, по состоянию на 18:00 во время обстрелов телебашни в Киеве на территории Шевченковского района, по предварительной информации, погибли 5 человек и еще пятеро пострадали. Там сейчас продолжаются спасательные работы.

Также сегодня в Киеве, как сообщают отечественные СМИ, российские агрессоры намеревались ракетами ликвидировать столичную телебашню, но ракеты попали на территорию Бабьего Яра.

По предварительной информации, что сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, в телевизионную башню попали две ракеты. Повреждена трансформаторная подстанция, от которой питается электроэнергией телебашня, а также помещение аппаратной внутри самой телевизионной башни.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Минобороны РФ рассказали по каким объектам в Киеве готовятся нанести удары. В Минобороны России заявили, что нанесут удары по технологическим объектам СБУ и 72-му главному центру информационно-психологических спецопераций в Киеве. Оккупанты предупреждают, что намерены продолжить ракетный обстрел территории Украины, в частности, угрожают нанести удары по важным объектам в столице Украины. При этом в российском Минобороны не скрывают, что в результате обстрелов может пострадать мирное население Украины. Оккупанты советуют украинцам, проживающим неподалеку ретрансляционных узлов, покинуть свои дома, поскольку по ним тоже может быть нанесен удар.

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