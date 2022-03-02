Войска РФ ударили ракетой по Чернигову. Пострадало здание полиции и райбольницы

Российские войска продолжают обстреливать исторический город Чернигов. Сегодня, 2 марта, российские войска снова ударили крылатой ракетой по городу. В результате обстрела пострадало здание полиции и районной больницы.



Фото: войска РФ ударили ракетой по Чернигову

Информации о погибших и раненых пока нет. Об этом интернет-издание "Комментарии" сообщает, ссылаясь на информацию от начальника Главного управления полиции в Черниговской области Владимира Нидзельского.

"Только что враг обстрелял здание полиции в Чернигове. Внутри были полицейские. К счастью, все живы", — отметил он.

Также в результате обстрела крылатой ракетой также пострадали Черниговская районная больница и соседние здания. Отмечается, что основной целью было именно отделение полиции, а здания рядом были повреждены сильной взрывной волной и у них повылетали окна.

"Сейчас все мы прилагаем максимум усилий, чтобы преодолеть последствия этой жестокой атаки", — подчеркнул начальник главного Управления полиции в Черниговской области.

Какие еще здания пострадали от обстрела, пока уточняется.

Отметим, что жителей Чернигова призывают оставаться дома или в укрытиях. Покидать пределы города категорически запрещено, поскольку все выезды заминированы.

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что Россия поставила жесткий ультиматум мэру Конотопа.

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