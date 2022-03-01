Оккупанты совершили ракетный обстрел главной площади Харькова (ВИДЕО)

Сегодня утром, 1 марта, войска Российской Федерации продолжили обстреливать Харьков, стреляя уже не только по военным объектам, но и по мирным жителям. В центре города оккупанты совершили ракетный обстрел. Видео взрыва опубликовано в социальных сетях.

Бои за Харьков / Фото: ГСЧС

На кадрах видно, как на площади Свободы в Харькове, недалеко от здания областной администрации прогремел мощный взрыв, где находились автомобили и люди. В результате в центре города образовалась огромная воронка. Информация о жертвах и пострадавших пока отсутствует.

Также оккупанты начали наносить хаотические удары по Липецкому, Белгородскому направлению, в сторону Чугуева.

По данным ГСЧС, за прошлые сутки в Харьковской области сигнал "Тревога" звучал 44 раза. Из них 25 выездов были на ликвидацию пожара и возгораний в результате обстрелов, 10 раз спасатели выезжали, чтобы оказать помощь людям. Также было обезврежено 69 взрывоопасных предметов.

По словам главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, сегодня в Харькове ожидаются артиллерийские обстрелы и бомбардировки с привлечением авиации.

Напомним, вчера, 28 февраля, в Харькове российские войска обстреляли из "Градов" два спальных района: Рогань и Алексеевку. Уже известно о 3-х погибших и 14-ти раненых местных жителях. Мэр Харькова Игорь Терехов в комментарии УП сообщил: "Идут обстрелы. По жилым кварталам. Это война, настоящая война".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 28 февраля, в Харьковской области был задержан мэр города Южный Александр Брюханов и несколько чиновников. Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем Telegram-канале рассказал, что их задержали за государственную измену.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!