logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Оккупанты совершили ракетный обстрел главной площади Харькова (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты совершили ракетный обстрел главной площади Харькова (ВИДЕО)

Российские военнослужащие произвели обстрел центра Харькова, в частности большой взрыв был зафиксирован на площади Свободы

сегодня, 09:45
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Сегодня утром, 1 марта, войска Российской Федерации продолжили обстреливать Харьков, стреляя уже не только по военным объектам, но и по мирным жителям. В центре города оккупанты совершили ракетный обстрел. Видео взрыва опубликовано в социальных сетях.

Оккупанты совершили ракетный обстрел главной площади Харькова (ВИДЕО)

Бои за Харьков / Фото: ГСЧС

На кадрах видно, как на площади Свободы в Харькове, недалеко от здания областной администрации прогремел мощный взрыв, где находились автомобили и люди. В результате в центре города образовалась огромная воронка. Информация о жертвах и пострадавших пока отсутствует.

Также оккупанты начали наносить хаотические удары по Липецкому, Белгородскому направлению, в сторону Чугуева.

По данным ГСЧС, за прошлые сутки в Харьковской области сигнал "Тревога" звучал 44 раза. Из них 25 выездов были на ликвидацию пожара и возгораний в результате обстрелов, 10 раз спасатели выезжали, чтобы оказать помощь людям. Также было обезврежено 69 взрывоопасных предметов.

По словам главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, сегодня в Харькове ожидаются артиллерийские обстрелы и бомбардировки с привлечением авиации.

Напомним, вчера, 28 февраля, в Харькове российские войска обстреляли из "Градов" два спальных района: Рогань и Алексеевку. Уже известно о 3-х погибших и 14-ти раненых местных жителях. Мэр Харькова Игорь Терехов в комментарии УП сообщил: "Идут обстрелы. По жилым кварталам. Это война, настоящая война".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 28 февраля, в Харьковской области был задержан мэр города Южный Александр Брюханов и несколько чиновников. Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем Telegram-канале рассказал, что их задержали за государственную измену.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!