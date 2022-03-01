Оккупанты совершили ракетный обстрел главной площади Харькова (ВИДЕО)

Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Сегодня
утром, 1 марта, войска Российской Федерации продолжили обстреливать Харьков,
стреляя уже не только по военным объектам, но и по мирным жителям. В центре
города оккупанты совершили ракетный обстрел. Видео взрыва опубликовано в
социальных сетях.
Бои за Харьков / Фото: ГСЧС
На
кадрах видно, как на площади Свободы в Харькове, недалеко от здания областной
администрации прогремел мощный взрыв, где находились автомобили и люди. В
результате в центре города образовалась огромная воронка. Информация о жертвах
и пострадавших пока отсутствует.
Также
оккупанты начали наносить хаотические удары по Липецкому, Белгородскому
направлению, в сторону Чугуева.
По
данным ГСЧС, за прошлые сутки в Харьковской области сигнал "Тревога"
звучал 44 раза. Из них 25 выездов были на ликвидацию пожара и возгораний в
результате обстрелов, 10 раз спасатели выезжали, чтобы оказать помощь людям. Также
было обезврежено 69 взрывоопасных предметов.
По
словам главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, сегодня в Харькове ожидаются
артиллерийские обстрелы и бомбардировки с привлечением авиации.
Напомним,
вчера, 28 февраля, в Харькове российские войска обстреляли из "Градов" два спальных района: Рогань и Алексеевку. Уже известно о 3-х
погибших и 14-ти раненых местных жителях. Мэр Харькова Игорь
Терехов в комментарии УП сообщил: "Идут обстрелы. По жилым кварталам.
Это война, настоящая война".
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что 28 февраля, в Харьковской области
был задержан мэр города Южный Александр Брюханов и несколько чиновников.
Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем Telegram-канале рассказал,
что их задержали за государственную измену.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости