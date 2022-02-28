На Харьковщине за госизмену задержали мэра города: что известно

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Светлана Шкурупий
Сегодня,
28 февраля, в Харьковской области был задержан мэр города Южный Александр Брюханов
и несколько чиновников. Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем Telegram-канале рассказал, что их задержали
за государственную измену.
Бои на Харьковщине (фото из открытых источников)
По
его словам, мэра Южного, его заместителя, руководителя местного райотдела
полиции и участкового инспектора задержали за переговоры с оккупантами по статье
"Государственная измена".
Олег
Синегубов отметил, что такая спецоперация должна объяснить всем, что у нас идет
война и никаких переговоров с врагом не будет. Потому что никто не будет отдавать
противнику ни одного сантиметра своей земли.
"Военные
далее предупреждают: это они еще проявили лояльность, что их задержали. Цитата:
расстреливать будут на месте", – сообщил Синегубов.
Напомним,
что город Бердянск в Запорожской области был оккупирован российскими военнослужащими, но городские власти отказались от сотрудничества с
противником, а местные жители вышли к горсовету, спели гимн Украины и стали
протестовать против оккупации. Видео опубликовано в социальных сетях.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что 24 февраля, когда Российская
Федерация начала вторжение на украинские территории, по состоянию на 17:30 в
Геническом районе Херсонской области государственные структуры оказались подмконтролем захватчиков. В окрестностях города расположены блокпосты с
российскими войсками.
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также, что мэр города Житомир Сергей Сухомлин предупредил о том, что отныне за мародерство в населенных пунктах будут не задерживать, а расстреливать на
месте.
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Обсуждения
Новости
Роман
сегодня, 16:37
За зраду під час війни таких гнид треба ставити до стінки
Аиров
сегодня, 16:36
Долб...бы, мэр города Южный Новацкий Владимир Николаевич. И это - Одесская область, при чем там харьковский губернатор...