На Харьковщине за госизмену задержали мэра города: что известно

Сегодня, 28 февраля, в Харьковской области был задержан мэр города Южный Александр Брюханов и несколько чиновников. Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем Telegram-канале рассказал, что их задержали за государственную измену.

Бои на Харьковщине (фото из открытых источников)

По его словам, мэра Южного, его заместителя, руководителя местного райотдела полиции и участкового инспектора задержали за переговоры с оккупантами по статье "Государственная измена".

Олег Синегубов отметил, что такая спецоперация должна объяснить всем, что у нас идет война и никаких переговоров с врагом не будет. Потому что никто не будет отдавать противнику ни одного сантиметра своей земли.

"Военные далее предупреждают: это они еще проявили лояльность, что их задержали. Цитата: расстреливать будут на месте", – сообщил Синегубов.

Напомним, что город Бердянск в Запорожской области был оккупирован российскими военнослужащими, но городские власти отказались от сотрудничества с противником, а местные жители вышли к горсовету, спели гимн Украины и стали протестовать против оккупации. Видео опубликовано в социальных сетях.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 24 февраля, когда Российская Федерация начала вторжение на украинские территории, по состоянию на 17:30 в Геническом районе Херсонской области государственные структуры оказались подмконтролем захватчиков. В окрестностях города расположены блокпосты с российскими войсками.

Читайте также, что мэр города Житомир Сергей Сухомлин предупредил о том, что отныне за мародерство в населенных пунктах будут не задерживать, а расстреливать на месте.

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