Россия захватила Геническ: что сейчас происходит в городе

Сегодня, 24 февраля, по состоянию на 17.30 в Геническом районе Херсонской области государственные структуры оказались под контролем захватчиков. Об этом говорится на Facebook-странице Херсонской областной организацией.

Геническ захватили российские войска (фото из открытых источников)

Известно, что в окрестностях города расположены блокпосты с российскими войсками. Проводится проверка выезжающих на принадлежность к Вооруженным силам Украины. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют.

Также в ведомстве сообщили, что в районе с. Широкое (Скадовского района) стоит колонна военной техники, пока нет активных движений, в самом Скадовске российские войска отсутствуют.

Помимо этого, большая колонна бронетехники пересекла Каховскую ГЭС и направилась в сторону Великой Александровки. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют.

По Херсонскому районе информация частична. Населенный пункт Олешки находится под контролем оккупантов, военные объекты были уничтожены авиацией противника. Переправа через Днепр под контролем захватчиков.





Напомним, сегодня, 24 февраля, Российская Федерация начала вторжение на украинские территории и ударила, в первую очередь, по военных объектах. Вечером обострение наблюдалось в Сумской области. В районе Глухова ВСУ уничтожили 15 танков противника.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что необъявленная война обрушилась на Украину в виде российских ракет, снарядов, танков. Что сейчас важно понимать-делать каждому украинцу? Как переживать такие времена? Советами с читателями издания "Комментарии" поделилась психолог, психотерапевт Ирина Сонина.

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