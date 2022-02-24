logo

BTC/USD

35775.99

ETH/USD

2441.22

LTC/USD

97.42

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Россия захватила Геническ: что сейчас происходит в городе
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия захватила Геническ: что сейчас происходит в городе

Город Геническ в Херсонской области Украины был захвачен российскими войсками: все государственные структуры под контролем оккупантов

сегодня, 17:55
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Сегодня, 24 февраля, по состоянию на 17.30 в Геническом районе Херсонской области государственные структуры оказались под контролем захватчиков. Об этом говорится на Facebook-странице Херсонской областной организацией.

Россия захватила Геническ: что сейчас происходит в городе

Геническ захватили российские войска (фото из открытых источников)

Известно, что в окрестностях города расположены блокпосты с российскими войсками. Проводится проверка выезжающих на принадлежность к Вооруженным силам Украины. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют.

Также в ведомстве сообщили, что в районе с. Широкое (Скадовского района) стоит колонна военной техники, пока нет активных движений, в самом Скадовске российские войска отсутствуют.

Помимо этого, большая колонна бронетехники пересекла Каховскую ГЭС и направилась в сторону Великой Александровки. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют.

По Херсонскому районе информация частична. Населенный пункт Олешки находится под контролем оккупантов, военные объекты были уничтожены авиацией противника. Переправа через Днепр под контролем захватчиков.


Напомним, сегодня, 24 февраля, Российская Федерация начала вторжение на украинские территории и ударила, в первую очередь, по военных объектах. Вечером обострение наблюдалось в Сумской области. В районе Глухова ВСУ уничтожили 15 танков противника.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что необъявленная война обрушилась на Украину в виде российских ракет, снарядов, танков. Что сейчас важно понимать-делать каждому украинцу? Как переживать такие времена? Советами с читателями издания "Комментарии" поделилась психолог, психотерапевт Ирина Сонина.

Читайте также, что вторжение РФ в Украину окончательно открыло Западу глаза: почему санкции будут адскими.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!