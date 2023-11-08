В ГБР назвали основную версию гибели помощника Залужного

Дело по факту гибели помощника главнокомандующего ВСУ майора Геннадия Частякова от взрыва гранаты будет рассматривать Государственное бюро расследований (ГБР). В настоящее время озвучены четыре основные версии гибели украинского военного.

Помощник Залужного Геннадий Частяков. Фото из открытых источников

Во время эфира телемарафона советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян рассказала, что именно Государственное бюро расследований будет вести дело о гибели Геннадия Частякова. Кроме того Сапьян назвала версии событий.

Главная версия гибели майора Геннадия Частякова основывается на несчастном случае, который произошел по неосторожному обращению с гранатой.

Однако ГБР не исключает и другие варианты. В частности, другой версией следствия является умышленное убийство Частякова и его семьи, которое было совершено по заказу российских спецслужб. Еще одним вариантом следователи рассматривают месть или ревность со стороны сослуживцев.

Последней версией убийства помощника Залужного Татьяна Сапьян назвала попытку убийства другого человека из высшего состава главнокомандующего ВСУ, однако в котором пострадал майор Геннадий Частяков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского рассказали, какая настоящая цель у России в мирных переговорах с Украиной. Советник главы ОП указывает, что Россия стремится заморозить военный конфликт, чтобы потом снова начать войну. Кроме того, даже во время мирного этапа Россия будет продолжать прибегать к террористическим актам на территории Украины.

Также "Комментарии" писали, что украинский военный рассказал, что его больше всего раздражает в гражданских и отметил, от чего погибает большинство солдат.