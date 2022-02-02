Украинцы собираются на протест под Офисом президента: что будут требовать

Уже завтра, 3 февраля, под Офисом президента на акцию протеста собираются родственники тех военных, которые погибли в результате неуставных отношений в армии. Планируют люди выходить у 10 утра. Об этом сообщила в Facebook Olena Lypovenko, утверждающая, что служила в той же части 3021 Нацгвардии в городе Днепр, где на прошлой неделе произошла трагедия, во время которой один из военных убил 5 коллег и еще столько же ранил из автомата. Передает портал "Комментарии".

Протесты в Украине из-за неуставных отношений в Нацгвардии. Фото из открытых источников

"В акции примут участие родители военнослужащих, погибших в 2018-2019 годах в воинской части НГУ 3021, где служил Артем Рябчук.

Участники акции требуют возобновить рассмотрение уголовных дел и призначить наказание для виновных по каждому частному случаю гибели их сыновей. Митингующие передадут обращение в Офис Президента", — написала Елена.

По словам организаторов митинга, их целью является привлечь внимание общественности, власти, руководителей силовых структур к тому беспорядку, который якобы происходит в разных воинских частях, что в итоге приводит к ужасающим трагедиям.

Ранее "Комментарии" писали о том , что 27 января, около 3:40 в Днепре солдат из автомата расстрелял десятерых военных: пятеро из них погибли, еще за жизнь пятерых сейчас борются врачи. Позже солдат был задержан и признал свою вину. Кировский суд в Днепре избрал мерой пресечения арест в следственном изоляторе до 27 марта без возможности внесения залога. В тот же день Владимир Зеленский подписал указ №34/2022 об уходе Николая Балана с должности командующего Национальной гвардией. Также глава государства издал еще один указ о назначении временного исполняющего обязанности командующего.





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