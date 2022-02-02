Украинцы собираются на протест под Офисом президента: что будут требовать

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Людмила Слободенюк
Уже завтра, 3 февраля, под Офисом президента на акцию протеста собираются родственники тех военных, которые погибли в результате неуставных отношений в армии. Планируют люди выходить у 10 утра. Об этом сообщила в Facebook Olena Lypovenko, утверждающая, что служила в той же части 3021 Нацгвардии в городе Днепр, где на прошлой неделе произошла трагедия, во время которой один из военных убил 5 коллег и еще столько же ранил из автомата. Передает портал "Комментарии".
Протесты в Украине из-за неуставных отношений в Нацгвардии. Фото из открытых источников
По словам организаторов митинга, их целью является привлечь внимание общественности, власти, руководителей силовых структур к тому беспорядку, который якобы происходит в разных воинских частях, что в итоге приводит к ужасающим трагедиям.
Ранее "Комментарии" писали о том , что 27 января, около 3:40 в Днепре солдат из автомата расстрелял десятерых военных: пятеро из них погибли, еще за жизнь пятерых сейчас борются врачи. Позже солдат был задержан и признал свою вину. Кировский суд в Днепре избрал мерой пресечения арест в следственном изоляторе до 27 марта без возможности внесения залога. В тот же день Владимир Зеленский подписал указ №34/2022 об уходе Николая Балана с должности командующего Национальной гвардией. Также глава государства издал еще один указ о назначении временного исполняющего обязанности командующего.
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