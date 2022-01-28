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Кадровые изменения в Нацгвардии после трагедии в Днепре: кого уволили

Президент уволил командующего Нацгвардией после стрельбы в Днепре

сегодня, 09:45
Автор:

Козлова Альбіна
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27 января президент Владимир Зеленский подписал указ №34/2022 об увольнении Николая Балана с должности командующего Национальной гвардией. Также глава государства издал еще один указ о назначении временного исполняющего обязанности командующего.

Кадровые изменения в Нацгвардии после трагедии в Днепре: кого уволили

Обьявлено о подозрении в убийстве военнослужащих, фото ГБР

Теперь заменит командующего Нацгвардии генерал-лейтенант Юрий Лебедь. Известно, что Балан написал рапорт об отставке в связи с трагедией в Днепре.

Напомним, что 27 января в Днепре военный стрелял в других военнослужащих на Южном машиностроительном заводе. В результате погибли пять человек, двое из пяти раненых в тяжелом состоянии. В течение дня подозреваемый сдался правоохранителям самостоятельно, ему объявлено следователями Государственного бюро расследований о подозрении.

Артемий Рябчук подозревается в совершении правонарушений по пункту 1 и пункту 4 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство), а также по части 3 статьи 408 УК Украины (дезертирство) и части 3 статьи 410 УК Украины (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов). Об этом известно с сайта Государственного бюро расследований.

Известно, что подозреваемого проверили на состояние алкогольного, наркотического опьянения. Также ему будет назначена экспертиза по определению психического состояния. Среди версий преступления — возможное наличие личных отношений между нападающим и потерпевшими. Следователи проверяют информацию о фактах травли подозреваемого другими военнослужащими.

Как сообщал портал "Комментарии", Гетманцев подчеркнул, что с военными нужно проводить психологическую работу, комментируя трагедию в Днепре.


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Источник: https://www.president.gov.ua/documents/342022-41277
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Обсуждения

Александр

сегодня, 10:36

Соболезнования семьям погибших. Стрелок безусловно должен понести адекватное наказание. Но основная причина подобных трагедий, отсутствие реформ в армии. Дедовщина и издевательства в казармах как были много десятилетий назад, так и остались. Нужно ввести в порядок службы обязательное круглосуточное присутсвие дежурного офицера в казарме. Офицер должен постоянно наблюдать за психологическим состоянием служащих, выявлять потенциально неуравновешенных. Составлять психологические портреты и определять, кому оружия давать нельзя не только на отдельное дежурство а в принципе. Может и камеры видонаблюдения ставить. Минимизировать а лучше вообще лишить возможности старших военнослужащих издеваться над младшыми, вследствии чего происходят суициды или стрельба. Я служил в ВС еще в 80х, по состоянию на сегодня в понятии "дедовщина" не изменилось НИЧЕГО. Если ничего в этой части не менять, погибшие и дальше будут. К сожалению.

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