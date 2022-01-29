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Артемий Рябчук, устроивший стрельбу в Днепре, признал вину

27 января в Днепре на заводе "Южмаш" 20-летний солдат срочной службы Артем Рябчук из автомата расстрелял военнослужащих.

сегодня, 01:15
Автор:

Ольга Чародий
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Солдат Национальной гвардии Украины Артемий Рябчук, устроивший 27 января стрельбу в Днепре, признал вину. Суд избрал меру пресечения. Об этом сообщает “Общественное” в Twitter. Напомним, что 27 января в Днепре на заводе "Южмаш" 20-летний солдат срочной службы Артем Рябчук из автомата расстрелял военнослужащих. В результате происшествия погибли 5 человек, а еще 5 тяжело ранены. Никаких психических отклонений у парня зафиксировано не было.

Артемий Рябчук, устроивший стрельбу в Днепре, признал вину

Артемий Рябчук - фото из открытых источников

"Мне искренне жаль тех людей, которым я причинил боль. Я виноват и полностью признаю свою вину”, — заявил Артемий Рябчук.

Кировский суд в Днепре избрал мерой пресечения арест в следственном изоляторе до 27 марта без возможности внесения залога.

Напомним, раненые в результате стрельбы в Днепре находятся в стабильном состоянииПотерпевшие в настоящее время находятся в больнице имени Мечникова. Сообщается, что медики пока осторожны с прогнозами, однако за сутки есть основания для оптимизма.  По словам корреспондента издания, 22-летняя военнослужащая Жанна Шарова, которая была в самом тяжелом состоянии, пришла в себя в реанимации.  Девушке уже лучше, но она еще подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Нападавший выстрелил в неё три раза в упор. Самое тяжелое — ранение брюшной полости. Пострадавшая потеряла три литра крови.  "Она на аппарате, но у нас есть стабилизация и делаем все возможное, чтобы они поправились", — рассказал гендиректор областной больницы. 

Тем временем в больнице небезразличные собираются, чтобы сдать кровь для потерпевших.  На данный момент только Шаровой уже перелили более четырех литров крови. Остальным раненым в сумме — 12 литров. 




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Источник: https://mobile.twitter.com/HromadskeUA/status/1487129177920786435
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