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Расстрел солдат в Днепре: стало известно о состоянии девушки, которая получила три пули

Пришла в себя Жанна Шарова, которая была в самом тяжелом состоянии

сегодня, 11:40
Автор:

Денис Подставной
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Раненые в результате стрельбы в Днепре находятся в стабильном состоянии. Об этом пишет издание ТСН. 

Расстрел солдат в Днепре: стало известно о состоянии девушки, которая получила три пули

Стало известно о состоянии раненой девушки, которую расстрелял солдат НГУ. Фото: ГБР

Потерпевшие в настоящее время находятся в больнице имени Мечникова. Сообщается, что медики пока осторожны с прогнозами, однако за сутки есть основания для оптимизма. 

По словам корреспондента издания, 22-летняя военнослужащая Жанна Шарова, которая была в самом тяжелом состоянии, пришла в себя в реанимации. 

Девушке уже лучше, но она еще подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Нападавший выстрелил в неё три раза в упор. Самое тяжелое — ранение брюшной полости. Пострадавшая потеряла три литра крови. 

"Она на аппарате, но у нас есть стабилизация и делаем все возможное, чтобы они поправились", — рассказал гендиректор областной больницы. 

Тем временем в больнице небезразличные собираются, чтобы сдать кровь для потерпевших. 

На данный момент только Шаровой уже перелили более четырех литров крови. Остальным раненым в сумме — 12 литров. 

Расстрел солдат в Днепре: стало известно о состоянии девушки, которая получила три пули - фото 2

Жанна Шарова. Фото — ТСН. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что на территории завода Южмаш в Днепре солдат НГУ расстрелял своих сослуживцев из автомата. В результате происшествия погибли пять человек и еще пятеро получили ранения различной степени тяжести. Видео, с кадрами трагедии попало в Сеть. На них можно увидеть, как злоумышленник ведет огонь по людям, а затем добивает раненых. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что Следом за Великобританией, украинские работодатели переводят работников на 4-дневную рабочую неделю. Как рассказали в ІТ-компании, на нынешнем рынке кадров уже недостаточно предоставить работникам конкурентную компенсацию, офис в центре и возможность работать удаленно. 

Читайте также о том, что мировые цены на уголь растут, поскольку напряженность в Украине усугубляет проблемы с поставками. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/exclusive/otkryvaet-glaza-hochet-razgovarivat-vrachi-rasskazali-o-sostoyanii-devushki-v-kotoruyu-nacgvardeec-vypustil-3-puli-1963825.html
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