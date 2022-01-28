Расстрел солдат в Днепре: стало известно о состоянии девушки, которая получила три пули

Раненые в результате стрельбы в Днепре находятся в стабильном состоянии. Об этом пишет издание ТСН.

Стало известно о состоянии раненой девушки, которую расстрелял солдат НГУ. Фото: ГБР

Потерпевшие в настоящее время находятся в больнице имени Мечникова. Сообщается, что медики пока осторожны с прогнозами, однако за сутки есть основания для оптимизма.

По словам корреспондента издания, 22-летняя военнослужащая Жанна Шарова, которая была в самом тяжелом состоянии, пришла в себя в реанимации.

Девушке уже лучше, но она еще подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Нападавший выстрелил в неё три раза в упор. Самое тяжелое — ранение брюшной полости. Пострадавшая потеряла три литра крови.

"Она на аппарате, но у нас есть стабилизация и делаем все возможное, чтобы они поправились", — рассказал гендиректор областной больницы.



Тем временем в больнице небезразличные собираются, чтобы сдать кровь для потерпевших.

На данный момент только Шаровой уже перелили более четырех литров крови. Остальным раненым в сумме — 12 литров.





Жанна Шарова. Фото — ТСН.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что на территории завода Южмаш в Днепре солдат НГУ расстрелял своих сослуживцев из автомата. В результате происшествия погибли пять человек и еще пятеро получили ранения различной степени тяжести. Видео, с кадрами трагедии попало в Сеть. На них можно увидеть, как злоумышленник ведет огонь по людям, а затем добивает раненых.

Сайт "Комментарии" писал о том, что Следом за Великобританией, украинские работодатели переводят работников на 4-дневную рабочую неделю. Как рассказали в ІТ-компании, на нынешнем рынке кадров уже недостаточно предоставить работникам конкурентную компенсацию, офис в центре и возможность работать удаленно.

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