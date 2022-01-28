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Следом за Великобританией: украинские работодатели переводят работников на 4-дневную рабочую неделю

Как рассказали в ІТ-компании, на нынешнем рынке кадров уже недостаточно предоставить работникам конкурентную компенсацию, офис в центре и возможность работать удаленно

сегодня, 10:45
Автор:

Людмила Слободенюк
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В украинской ИТ-компании "mcpk" решили перейти на четырехдневную рабочую неделю. На сегодняшний день они организовали по этому принципу работу 13 специалистов и занимаются переводом текущих проектов в новый режим. Об этом пишет издание DOU.

Следом за Великобританией: украинские работодатели переводят работников на 4-дневную рабочую неделю

Четырехдневная рабочая неделя в Украине. Фото из открытых источников

"Мы сейчас находимся в процессе перехода на четырехдневную рабочую неделю (4Д). Работаем над переводом текущих проектов на такой режим. Новые проекты планируем только на 4Д. Также планируем перевести администрацию, когда большинство разработчиков будет на 4Д", — заявили в компании.

Как пояснили в ІТ-компании, на нынешнем перегретом рынке уже недостаточно предоставить работникам конкурентную зарплату, комфортный офис в центре города, возможность работать удаленно и другие поощрения. Такое введение сокращенной рабочей недели, по их мнению, может способствовать привлечению большего количества специалистов. Также такая политика может предусмотреть выгорание специалистов.

Также в компании заверили, что такой график никак не повлияет на срок ежегодных отпусков. Однако возвращение к 5-дневной годовой неделе будет возможно, если этого захотят сами работники. В настоящее время в компании работает 81 специалист, включая разработчиков и администрацию.

Напомним, ранее в Великобритании заявили, что с июня 2022 года начнется своего рода эксперимент, в рамках которого 30 компаний перейдут на четырехдневную рабочую неделю. Таким образом, работники будут работать 32 часа в неделю, вместо 40. Также компании будут предлагать разделить эти 32 часа на четыре или пять рабочих дней на выбор.

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Источник: https://dou.ua/lenta/news/ukrainian-it-company-moves-to-a-4-day-working-week/?from=fpnews
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