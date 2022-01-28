Следом за Великобританией: украинские работодатели переводят работников на 4-дневную рабочую неделю

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Людмила Слободенюк
В украинской ИТ-компании "mcpk" решили перейти на четырехдневную рабочую неделю. На сегодняшний день они организовали по этому принципу работу 13 специалистов и занимаются переводом текущих проектов в новый режим. Об этом пишет издание DOU.
Четырехдневная рабочая неделя в Украине. Фото из открытых источников
Как пояснили в ІТ-компании, на нынешнем перегретом рынке уже недостаточно предоставить работникам конкурентную зарплату, комфортный офис в центре города, возможность работать удаленно и другие поощрения. Такое введение сокращенной рабочей недели, по их мнению, может способствовать привлечению большего количества специалистов. Также такая политика может предусмотреть выгорание специалистов.
Также в компании заверили, что такой график никак не повлияет на срок ежегодных отпусков. Однако возвращение к 5-дневной годовой неделе будет возможно, если этого захотят сами работники. В настоящее время в компании работает 81 специалист, включая разработчиков и администрацию.
Напомним, ранее в Великобритании заявили, что с июня 2022 года начнется своего рода эксперимент, в рамках которого 30 компаний перейдут на четырехдневную рабочую неделю. Таким образом, работники будут работать 32 часа в неделю, вместо 40. Также компании будут предлагать разделить эти 32 часа на четыре или пять рабочих дней на выбор.
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