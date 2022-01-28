Количество больных коронавирусом растет: какая ситуация в Украине

В Украине зафиксировали рекордное количество инфицированных коронавирусом за весь период пандемии с 2020 года — за сутки заболело 34 408 человек. Среди них инфицировано 5 341 ребенка и 808 медицинских работников. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В Украине обнаружили Омикрон, фото из открытых источников

По данным Минздрава, за последние сутки умерло 144 человека. Госпитализировали в больницы 3342 пациента, выздоровели — 6142 человека. Больше всего больных в Киеве (2384), Одесской (2406), Львовской (2793) областях. Меньше всего обнаружено новых случаев в таких регионах: Кировоградская (181), Луганская (557), Херсонская (784) области.



Количество вакцинированных в Украине по состоянию на 28 января 2022 года: первой дозой – 28 185, второй дозой – 27 228, бустерной – 24 980 человек.

По данным Совета национальной безопасности и обороны, пик новой волны заболеваемости будет в период с 20 по 25 февраля. Количество новых случаев в сутки будет расти до 60-70 тысяч в течение последующих недель. В феврале новым штаммом "Омикрон" могут заразиться более одного миллиона украинцев.

Новая волна эпидемии, по предварительным расчетам, должна завершиться ко второй половине марта. В настоящее время новый штамм "Омикрон" обнаруживают только у 20% инфицированных коронавирусом.

Однако количество больных может быть больше, говорит народный депутат, председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий. Потому что симптомы болезни, которую вызывает Омикрон, похожи на простуду. Поэтому не все больные обращаются в медучреждения для тестирования.

Как сообщал портал "Комментарии", Михаил Радуцкий сообщил, каково состояние загруженности детских больниц в Украине. Ведь этот штамм вызывает тяжелое течение болезни именно у детей.







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