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В Сети появилось видео расстрела нацгвардейцев в Днепре: подозреваемый задержан (ВИДЕО 18+)

В результате инцидента на заводе Южмаш погибло пятеро человек

сегодня, 11:37
Автор:

Денис Подставной
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В Днепре был задержан солдат-срочник, которого подозревают в убийстве своих сослуживцев. Об этом пишет издание Корреспондент. 

В Сети появилось видео расстрела нацгвардейцев в Днепре: подозреваемый задержан (ВИДЕО 18+)

В Днепре солдат-срочник расстрелял сослуживцев. Иллюстрация из открытых источников

Инцидент произошел сегодня утром, 27 января. Нацгвардеец на заводе Южмаш расстреливал людей. По данным правоохранителей, в результате происшествия погибло пять человек и еще столько же получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших есть гражданское лицо. 

После совершения преступления 20-летний солдат скрылся с места преступления вместе с автоматом. Для задержания подозреваемого в городе была введена операция Сирена. 

В настоящее время, по информации в СМИ, солдат, расстрелявший своих сослуживцев, был задержан патрульными полицейскими в городе Днепр. При нём было оружие. 

В Сети появилось видео с места событий. На ужасающих кадрах видно, как солдат-срочник стрелял в людей, а потом добивал раненых. 

Внимание! Видео 18+

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что определили город, который стал ведущим финансовым центром мира. Согласно исследованию, Лондон является ведущим мировым финансовым центром, но отстает в ключевых областях.

Сайт "Комментарии" писал о том, что Эксперт рассказал, как изменится цена на газ и электроэнергию в Украине в ближайшее время. Не имея прямых контрактов, цены будут вынуждены повышать.

Читайте также о том, что Германия предостерегла Запад от раскола из-за вопроса оружия для Украины. Анналена Бербок заявила, что в Киеве хорошо знают о помощи Германии, ведь Берлин является сегодня крупнейшим двусторонним донором для страны.


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Источник: https://korrespondent.net/ukraine/4441316-poiavylos-vydeo-rasstrela-voennykh-v-dnepre-18
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