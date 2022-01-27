В Сети появилось видео расстрела нацгвардейцев в Днепре: подозреваемый задержан (ВИДЕО 18+)

В Днепре был задержан солдат-срочник, которого подозревают в убийстве своих сослуживцев. Об этом пишет издание Корреспондент.

В Днепре солдат-срочник расстрелял сослуживцев. Иллюстрация из открытых источников

Инцидент произошел сегодня утром, 27 января. Нацгвардеец на заводе Южмаш расстреливал людей. По данным правоохранителей, в результате происшествия погибло пять человек и еще столько же получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших есть гражданское лицо.

После совершения преступления 20-летний солдат скрылся с места преступления вместе с автоматом. Для задержания подозреваемого в городе была введена операция Сирена.

В настоящее время, по информации в СМИ, солдат, расстрелявший своих сослуживцев, был задержан патрульными полицейскими в городе Днепр. При нём было оружие.

В Сети появилось видео с места событий. На ужасающих кадрах видно, как солдат-срочник стрелял в людей, а потом добивал раненых.

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