Розовая жидкость на поле под Ровно оказалась химикатом: есть ли угроза для людей

Недалеко от областного центра Ровенского области — города Ровно, в поле найдено лужи с розовим веществом. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям установила происхождения этого вещества. Оказалась, это агрохимикат для борьбы с вредителями на полях. Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.



Специалисты ГСЧС координируют процесс утилизации вещества. Фото: ГСЧС

Отмечается, что препарат направлен на яйца и личинки вредителей, которые вследствие опрыскивания погибают. Класс опасности препарата называют третьим из существующих пяти.

Экспертами была также проведено обследование атмосферы в районе разлива агрохимиката и установили, что содержания опасных веществ в воздухе нет.

"Угрозы для людей нет. Специалисты ГСЧС координируют процесс утилизации сельхозпроизводителем вещества. Ситуация на контроле", — сообщили спасатели.

Как писали накануне "Комментарии", странные лужи первым заметил и вызвал чрезвычайников житель села Колоденка еще в четверг, 22 июля. В сообщении спасателей говорится: председатель местной ОТГ рассказал им об одном из аграриев, который оставили на поле во время обработки земли, разлитым неизвестное вещество.

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал своих читателей о том, что после аварии на "Ривнеазоте" в Украине прогнозируют кислотные дожди. После того, как труба в одном из цехов потеряла герметичность, в атмосферу вырвалось облако с окисью азота, которое имело оранжевый цвет. Согласно информации Укргидрометцентра, это будет иметь определенные последствия для погоды.

Напомним, как в Житомире произошло ДТП с участием автоцистерны, которая перевозила сжиженный природный газ. К счастью, инцидент обошелся без жертв и пострадавших. Спасатели также подчеркнули, что сама цистерна осталась целой.







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