Розовая жидкость на поле под Ровно оказалась химикатом: есть ли угроза для людей

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МЕНЮ
Харченко Дарина
Недалеко от областного центра
Ровенского области — города Ровно, в поле найдено лужи с розовим веществом. Государственная служба по чрезвычайным
ситуациям установила происхождения этого вещества. Оказалась, это агрохимикат
для борьбы с вредителями на полях. Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы по
чрезвычайным ситуациям.
Специалисты ГСЧС координируют процесс утилизации вещества. Фото: ГСЧС
Отмечается, что препарат направлен на яйца и личинки
вредителей, которые вследствие опрыскивания погибают. Класс опасности препарата
называют третьим из существующих пяти.
Экспертами была также проведено обследование атмосферы в
районе разлива агрохимиката и установили, что содержания опасных веществ в
воздухе нет.
"Угрозы для людей нет. Специалисты ГСЧС координируют
процесс утилизации сельхозпроизводителем вещества. Ситуация на контроле",
— сообщили спасатели.
Как писали накануне "Комментарии", странные
лужи первым заметил и вызвал чрезвычайников житель села Колоденка еще в
четверг, 22 июля. В сообщении спасателей говорится: председатель местной ОТГ
рассказал им об одном из аграриев, который оставили на поле во время обработки
земли, разлитым неизвестное вещество.
Напомним, что сайт
"Комментарии" информировал
своих читателей о том, что после аварии на "Ривнеазоте" в Украине
прогнозируют кислотные дожди. После того, как труба в одном из цехов потеряла
герметичность, в атмосферу вырвалось облако с окисью азота, которое имело
оранжевый цвет. Согласно информации Укргидрометцентра, это будет иметь
определенные последствия для погоды.
Напомним, как в Житомире произошло ДТП с участием автоцистерны, которая перевозила сжиженный природный газ. К счастью, инцидент обошелся без жертв и пострадавших. Спасатели также подчеркнули, что сама цистерна осталась целой.
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