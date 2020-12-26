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Главная Новости Общество происшествия ЧП в Житомире: перевернулась цистерна с газом
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ЧП в Житомире: перевернулась цистерна с газом

Не каждый день в Украине переворачиваются цистерны с газом

сегодня, 16:45
Автор:

Сергей Медведев

В Житомире произошло ДТП с участием автоцистерны, которая перевозила сжиженный природный газ. Об этом сообщили в на своей странице в Facebook представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

ЧП в Житомире: перевернулась цистерна с газом

В Житомире перевернулась цистерна с газом - ГСЧС

Согласно опубликованной информации,  13:58 в Житомире на улице Чудновской водитель газовоза не справился с управлением. Фактически, автоцистерна въехала в троллейбусную электроопору, после чего тягач вместе с прицепом перевернулся.

К счастью, инцидент обошелся без без жертв и пострадавших. Спасатели также подчеркнули, что сама цистерна осталась целой. 

"Цистерна не повреждена, травит предохранительный клапан (пропан-бутан, 13 м. куб.)", — отметили в ГСЧС.

К ликвидации последствий ДТП привлекли полицию — правоохранители заблокировали движение по улице и эвакуировали из ближайших домов 12 местных жителей.

Как сообщал портал "Комментарии", в России в первый день зимы произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Об этом 1 декабря сообщает Telegram-канал Mash, публикуя соответствующий видеоролик.

Столкнулись сразу 13 автомобилей на Лыткаринском шоссе. Сообщается, что причиной происшествия стал сильный гололед на дорогах. Отметим, что удалось избежать пострадавших. Массовая авария привела к тому, что в этом районе образовалась огромная пробка, заблокировавшая движение. Как можно увидеть на видеозаписи с места происшествия, участниками массового ДТП в основном стали легковые автомобили. Но также в аварии, как видно в ролике, пострадали микроавтобус и фургоны. Все детали и обстоятельства произошедшего предстоит выяснить правоохранителям.
 


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Источник: https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/5190188684332323
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