ЧП в Житомире: перевернулась цистерна с газом

В Житомире произошло ДТП с участием автоцистерны, которая перевозила сжиженный природный газ. Об этом сообщили в на своей странице в Facebook представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

В Житомире перевернулась цистерна с газом - ГСЧС

Согласно опубликованной информации, 13:58 в Житомире на улице Чудновской водитель газовоза не справился с управлением. Фактически, автоцистерна въехала в троллейбусную электроопору, после чего тягач вместе с прицепом перевернулся.

К счастью, инцидент обошелся без без жертв и пострадавших. Спасатели также подчеркнули, что сама цистерна осталась целой.

"Цистерна не повреждена, травит предохранительный клапан (пропан-бутан, 13 м. куб.)", — отметили в ГСЧС.

К ликвидации последствий ДТП привлекли полицию — правоохранители заблокировали движение по улице и эвакуировали из ближайших домов 12 местных жителей.

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