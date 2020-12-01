Массовое ДТП: сразу 13 авто столкнулись в России (ВИДЕО)

В России в первый день зимы произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Об этом 1 декабря сообщает Telegram-канал Mash, публикуя соответствующий видеоролик. Фото из открытых источников

Так, авария случилась сегодня утром, около 7:20, на трассе в Подмосковье. Столкнулись сразу 13 автомобилей на Лыткаринском шоссе. Сообщается, что причиной происшествия стал сильный гололед на дорогах. Отметим, что удалось избежать пострадавших. Массовая авария привела к тому, что в этом районе образовалась огромная пробка, заблокировавшая движение.

Как можно увидеть на видеозаписи с места происшествия, участниками массового ДТП в основном стали легковые автомобили. Но также в аварии, как видно в ролике, пострадали микроавтобус и фургоны.

Все детали и обстоятельства произошедшего предстоит выяснить правоохранителям.

Напомним, в России опозорились из-за человеческих костей, которыми устраняли гололед на дороге. Так, на обледенелую дорогу высыпали песок, в котором были человеческие кости и столетний человечески череп. Фото взорвали соцсети. По предварительным данным, организация, проводившая мероприятия по устранению гололеда, могла воспользоваться песчано-гравийной смесью возле старого кладбища.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", на днях смертельное ДТП произошло на Закарпатье. Фура буквально раздавила легковой автомобиль. В результате аварии погибло пять человек, среди которых ребенок. По официальным данным, произошло столкновение грузовика Scania с легковым автомобилем ВАЗ-2115, который выехал на встречную полосу дороги.

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