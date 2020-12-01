kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 01.12.2020

BTC/USD

19501.40

ETH/USD

618.37

LTC/USD

88.88

НБУ 01.12.2020

USD/UAH

28.70

EUR/UAH

34.37

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия Массовое ДТП: сразу 13 авто столкнулись в России (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Массовое ДТП: сразу 13 авто столкнулись в России (ВИДЕО)

Опубликовано видео с места утренней аварии в Подмосковье

сегодня, 12:08
Автор:

Таисия Ерохина

В России в первый день зимы произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Об этом 1 декабря сообщает Telegram-канал Mash, публикуя соответствующий видеоролик.

Массовое ДТП: сразу 13 авто столкнулись в России (ВИДЕО)

Фото из открытых источников

Так, авария случилась сегодня утром, около 7:20, на трассе в Подмосковье. Столкнулись сразу 13 автомобилей на Лыткаринском шоссе. Сообщается, что причиной происшествия стал сильный гололед на дорогах. Отметим, что удалось избежать пострадавших. Массовая авария привела к тому, что в этом районе образовалась огромная пробка, заблокировавшая движение.

Как можно увидеть на видеозаписи с места происшествия, участниками массового ДТП в основном стали легковые автомобили. Но также в аварии, как видно в ролике, пострадали микроавтобус и фургоны.

Все детали и обстоятельства произошедшего предстоит выяснить правоохранителям.

Напомним, в России опозорились из-за человеческих костей, которыми устраняли гололед на дороге. Так, на обледенелую дорогу высыпали песок, в котором были человеческие кости и столетний человечески череп. Фото взорвали соцсети. По предварительным данным, организация, проводившая мероприятия по устранению гололеда, могла воспользоваться песчано-гравийной смесью возле старого кладбища.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", на днях смертельное ДТП произошло на Закарпатье. Фура буквально раздавила легковой автомобиль. В результате аварии погибло пять человек, среди которых ребенок. По официальным данным, произошло столкновение грузовика Scania с легковым автомобилем ВАЗ-2115, который выехал на встречную полосу дороги.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ