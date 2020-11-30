Смертельное ДТП за Закарпатье: фура раздавила легковой автомобиль

Язык
Coinspot 30.11.2020
BTC/USD
19255.34
ETH/USD
603.27
LTC/USD
85.58
НБУ 30.11.2020
USD/UAH
28.70
EUR/UAH
34.30
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
Сегодня Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщило о смертельном дорожно-транспортном происшествии, в результате которого оборвалась жизнь пятерых людей, среди которых был ребенок. Трагедия случилась на дороге Мукачево-Рогатин, что на Закарпатье.
ФОТО: Из открытых источников
По официальным данным, произошло столкновение грузовика Scania с легковым автомобилем ВАЗ-2115, которые выехал на встречную полосу дороги. От полученных травм на месте скончались четверо человек, ехавших в легковике, а малолетнего мальчика спасателям удалось вытащить из изувеченной машины и передать в карету экстренной медицинской помощи. Однако, к сожалению, ребенок умер в реанимационном отделении больницы Мукачево.
На месте трагедии, в селе Лалово, работают правоохранительные органы, выясняя точные обстоятельства происшествия.
Напомним, что ранее "Комментарии" опубликовывали жуткие кадры аварии в Хмельницкой области. По сообщению пресс-службы Полиции Хмельницкой области, водитель автомобиля Субару не справился с управлением, снес конструкции на летней площадке кафе, после чего транспортное средство перевернулось. От удара о преграду, из автомобиля выпали две женщины. Одна погибла на месте, вторая девушка чудом осталась жива и даже некоторое время спустя встала на ноги.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости