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Главная Новости Общество происшествия Смертельное ДТП за Закарпатье: фура раздавила легковой автомобиль
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Смертельное ДТП за Закарпатье: фура раздавила легковой автомобиль

В результате аварии погибло пять человек, среди которых ребенок

сегодня, 18:39
Автор:

Елизавета Черных

Сегодня Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщило о смертельном дорожно-транспортном происшествии, в результате которого оборвалась жизнь пятерых людей, среди которых был ребенок. Трагедия случилась на дороге Мукачево-Рогатин, что на Закарпатье.

Смертельное ДТП за Закарпатье: фура раздавила легковой автомобиль

ФОТО: Из открытых источников

По официальным данным, произошло столкновение грузовика Scania с легковым автомобилем ВАЗ-2115, которые выехал на встречную полосу дороги. От полученных травм на месте скончались четверо человек, ехавших в легковике, а малолетнего мальчика спасателям удалось вытащить из изувеченной машины и передать в карету экстренной медицинской помощи. Однако, к сожалению, ребенок умер в реанимационном отделении больницы Мукачево. 

На месте трагедии, в селе Лалово, работают правоохранительные органы, выясняя точные обстоятельства происшествия. 

Напомним, что ранее "Комментарии" опубликовывали жуткие кадры аварии в Хмельницкой области. По сообщению пресс-службы Полиции Хмельницкой области, водитель автомобиля Субару не справился с управлением, снес конструкции на летней площадке кафе, после чего транспортное средство перевернулось. От удара о преграду, из автомобиля выпали две женщины. Одна погибла на месте, вторая девушка чудом осталась жива и даже некоторое время спустя встала на ноги.



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Источник: https://www.dsns.gov.ua/
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