kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 28.11.2020

BTC/USD

17801.56

ETH/USD

544.22

LTC/USD

73.40

НБУ 28.11.2020

USD/UAH

28.66

EUR/UAH

34.15

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия Люди, как куклы вылетели из авто - опубликованы жуткие кадры смертельного ДТП на Хмельнитчине
commentss НОВОСТИ Все новости

Люди, как куклы вылетели из авто - опубликованы жуткие кадры смертельного ДТП на Хмельнитчине

По факту ДТП возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет

сегодня, 21:13
Автор:

Дмитрий Симоненко

В социальных сетях опубликованы кадры жуткого ДТП, которое произошло вчера ночью в Камянец-Подольском, Хмельницкой области. В свою очередь, по сообщению пресс-службы Полиции Хмельницкой области, водитель автомобиля Субару не справился с управлением, снес конструкции на летней площадке кафе, после чего транспортное средство перевернулось. От удара о преграду, из автомобиля выпали две женщины. Одна погибла на месте, вторая девушка каким-то чудом осталась жива и даже некоторое время спустя встала на ноги. Невредимый водитель выбрался из поврежденного автомобиля абсолютно целым. По информации правоохранителей, еще одна женщина скончалась от полученных травм внутри Субару. Погибшим и пострадавшим было от 35 до 42 лет.

Люди, как куклы вылетели из авто - опубликованы жуткие кадры смертельного ДТП на Хмельнитчине


Ранее "Комментарии" писали о том, что смертельное ДТП произошло сегодня в Черкасской области. В результате трагедии погибла 47-летняя женщина ее 5-летний сын. Авария случилась в Уманском районе, там на данный момент идут ремонтные работы дорожного полотна. Известно, что работники автодора осуществляли реверсное движение на участке дороги. Когда движение транспортных средств резко остановилась, в заднюю часть автомобиля "Ланоса", в которой находились погибшие, въехал грузовик. Удар был такой силы, что "Ланос" в прямом смысле "сложило в гармошку", загнав под грузовик, находящийся впереди.  




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/vartovi.espreso
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ