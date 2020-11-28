Люди, как куклы вылетели из авто - опубликованы жуткие кадры смертельного ДТП на Хмельнитчине

В социальных сетях опубликованы кадры жуткого ДТП, которое произошло вчера ночью в Камянец-Подольском, Хмельницкой области. В свою очередь, по сообщению пресс-службы Полиции Хмельницкой области, водитель автомобиля Субару не справился с управлением, снес конструкции на летней площадке кафе, после чего транспортное средство перевернулось. От удара о преграду, из автомобиля выпали две женщины. Одна погибла на месте, вторая девушка каким-то чудом осталась жива и даже некоторое время спустя встала на ноги. Невредимый водитель выбрался из поврежденного автомобиля абсолютно целым. По информации правоохранителей, еще одна женщина скончалась от полученных травм внутри Субару. Погибшим и пострадавшим было от 35 до 42 лет.





Ранее "Комментарии" писали о том, что смертельное ДТП произошло сегодня в Черкасской области. В результате трагедии погибла 47-летняя женщина ее 5-летний сын. Авария случилась в Уманском районе, там на данный момент идут ремонтные работы дорожного полотна. Известно, что работники автодора осуществляли реверсное движение на участке дороги. Когда движение транспортных средств резко остановилась, в заднюю часть автомобиля "Ланоса", в которой находились погибшие, въехал грузовик. Удар был такой силы, что "Ланос" в прямом смысле "сложило в гармошку", загнав под грузовик, находящийся впереди.









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