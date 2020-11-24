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Главная Новости Общество происшествия В Черкасской области страшное ДТП: Ланос зажало между двумя фурами, погибла женщина и ее 5-летний сын
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В Черкасской области страшное ДТП: Ланос зажало между двумя фурами, погибла женщина и ее 5-летний сын

Тела пришлось вырезать из остатков автомобиля

сегодня, 20:02
Автор:

Дмитрий Симоненко

Смертельное ДТП произошло сегодня в Черкасской области. В результате трагедии погибла 47-летняя женщина ее 5-летний сын. Авария случилась в Уманском районе, там на данный момент идут ремонтные работы дорожного полотна. Известно, что работники автодора осуществляли реверсное движение на участке дороги. Когда движение транспортных средств резко остановилась, в заднюю часть автомобиля "Ланоса", в которой находились погибшие, въехал грузовик. Удар был такой силы, что "Ланос" в прямом смысле "сложило в гармошку", загнав под грузовик, находящийся впереди.  

В Черкасской области страшное ДТП: Ланос зажало между двумя фурами, погибла женщина и ее 5-летний сын

Фото: НП

На месте происшествия работают представители правоохранительных органов и спасатели. Отмечается, что водители двух фур — передней и задней — не пострадали.

В Черкасской области страшное ДТП: Ланос зажало между двумя фурами, погибла женщина и ее 5-летний сын - фото 2
В Черкасской области страшное ДТП: Ланос зажало между двумя фурами, погибла женщина и ее 5-летний сын - фото 3
В Черкасской области страшное ДТП: Ланос зажало между двумя фурами, погибла женщина и ее 5-летний сын - фото 4



Ранее "Комментарии" писали о том, что в Харькове вчера произошло смертельное ДТП с обезглавливанием. Трагедия случилась на центральном проспекте города под названием Московский, где движение автотранспорта очень интенсивно. По словам очевидцев, на месте, где произошла авария, довольно часто случаются ДТП, в том числе и со смертельным исходом. 



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Источник: https://ch.npu.gov.ua/news/dtp-ta-bezpeka-dorozhnogo-ruxu/policziya-cherkashhini-vstanovlyuje-obstavini-smertelnoji-dtp-v-umanskomu-rajoni/
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