kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.11.2020

BTC/USD

18335.77

ETH/USD

597.33

LTC/USD

87.45

НБУ 23.11.2020

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия В Харькове произошло смертельное ДТП с обезглавливанием
commentss НОВОСТИ Все новости

В Харькове произошло смертельное ДТП с обезглавливанием

На данный момент на месте происшествия работает полиция

сегодня, 18:40
Автор:

Дмитрий Симоненко

В Харькове смертельное ДТП с обезглавливанием. Об этом сообщает местный Telegram-канал. Трагедия случилась на центральном проспекте города под названием Московский, где движение автотранспорта очень интенсивно. По словам очевидцев, на месте, где произошла авария, довольно часто случаются ДТП, в том числе и со смертельным исходом. 

В Харькове произошло смертельное ДТП с обезглавливанием

Водитель транспортного средства Мерседес с иностранными номерами, который сбил пешехода, утверждает, что двигался на разрешающий сигнал светофора, а вот погибший выбежал на проезжую часть в тот момент, когда горел красный. Удар человека об автомобиль был такой силы, что лобовое стекло разбилось, а решетка радиатора, капот и опорные элементы кузова автомобиля оказались покореженными, голова погибшего отделилась от тела и упала в салон, в то время как тело несчастного упало на проезжую часть. Водитель, в свою очередь, находится в шоковом состоянии. 

В Харькове произошло смертельное ДТП с обезглавливанием - фото 2
В Харькове произошло смертельное ДТП с обезглавливанием - фото 3
В Харькове произошло смертельное ДТП с обезглавливанием - фото 4
В Харькове произошло смертельное ДТП с обезглавливанием - фото 5


Ранее портал "Комментарии" писали о том, что под Харьковом произошло массовое ДТП - столкнулись бензовоз, полицейский автомобиль и четыре "легковушки".



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/kharkiv_budn/1258
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ