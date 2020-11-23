В Харькове произошло смертельное ДТП с обезглавливанием

В Харькове смертельное ДТП с обезглавливанием. Об этом сообщает местный Telegram-канал. Трагедия случилась на центральном проспекте города под названием Московский, где движение автотранспорта очень интенсивно. По словам очевидцев, на месте, где произошла авария, довольно часто случаются ДТП, в том числе и со смертельным исходом.

Водитель транспортного средства Мерседес с иностранными номерами, который сбил пешехода, утверждает, что двигался на разрешающий сигнал светофора, а вот погибший выбежал на проезжую часть в тот момент, когда горел красный. Удар человека об автомобиль был такой силы, что лобовое стекло разбилось, а решетка радиатора, капот и опорные элементы кузова автомобиля оказались покореженными, голова погибшего отделилась от тела и упала в салон, в то время как тело несчастного упало на проезжую часть. Водитель, в свою очередь, находится в шоковом состоянии.





Ранее портал "Комментарии" писали о том, что под Харьковом произошло массовое ДТП - столкнулись бензовоз, полицейский автомобиль и четыре "легковушки".





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