Под Харьковом массовое ДТП - столкнулись бензовоз, полицейский автомобиль и четыре "легковушки"

На окружной дороге под Харьковом снова серьезное ДТП. Очевидцы сообщают, что около 19 часов произошло массовое столкновение транспортных средств — бензовоза, полицейский автомобиля марки Mitsubishi и четырех "легковушек". Как описал аварию один из свидетелей, изначально на дороге столкнулись два легковых автомобиля. При оформлении ДТП правоохранители оставили служебное транспортное средство на дороге, в него въехала очередная "легковушка". Водитель бензовоза, объезжая место массового столкновения транспортных средств не справился с управлением и слетел в кювет.

На месте аварии работают правоохранители, спасатели смывают с дорожного полотна остатки горючего.





Ранее "Комментарии" писали о том, что 10 ноября в Одессе случилось очередное страшное ДТП. По сообщению пресс-службы Национальной Полиции Одессы, известно, что около 18.30 49-летний водитель автомобиля Тойота, избегая столкновения с другим легковым автомобилем, выехав на бордюр, не справился с управлением и совершил наезд на крытый стеклянный павильон для ожидания общественного транспорта. На тот момент там находились люди, которые получили травмы в результате происшествия.





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