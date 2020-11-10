Снова снес остановку с людьми - в Одессе очередное страшное ДТП

В Одессе — очередное страшное дорожно-транспортное происшествие, в результате чего пострадали четыре человека, двое из которых подростки.

По сообщению пресс-службы Национальной Полиции Одессы, известно, что сегодня около 18.30 49-летний водитель автомобиля Тойота, избегая столкновения с другим легковым автомобилем, выехав на бордюр, не справился с управлением и совершил наезд на крытый стеклянный павильон для ожидания общественного транспорта. На тот момент там находились люди, которые получили травмы в результате происшествия.

По словам правоохранителей, водитель Тойоты задержан, известно, что следов алкоголя либо наркотических веществ в его крови не выявлено. Автомобиль, который, возможно, спровоцировал аварию, разыскивается.

На данный момент все пострадавшие доставлены лечебные заведения, степень тяжести полученных травм устанавливается медиками.





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