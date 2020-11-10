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Главная Новости Общество происшествия Снова снес остановку с людьми - в Одессе очередное страшное ДТП
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Снова снес остановку с людьми - в Одессе очередное страшное ДТП

В ДТП пострадали две женщины 48 и 39 лет, 15-летняя дочь одной из них и парень 2004 года рождения

сегодня, 21:39
Автор:

Дмитрий Симоненко

В Одессе — очередное страшное дорожно-транспортное происшествие, в результате чего пострадали четыре человека, двое из которых подростки. 

Снова снес остановку с людьми - в Одессе очередное страшное ДТП

По сообщению пресс-службы Национальной Полиции Одессы, известно, что сегодня около 18.30 49-летний водитель автомобиля Тойота, избегая столкновения с другим легковым автомобилем, выехав на бордюр, не справился с управлением и совершил наезд на крытый стеклянный павильон для ожидания общественного транспорта. На тот момент там находились люди, которые получили травмы в результате происшествия.

По словам правоохранителей, водитель Тойоты задержан, известно, что следов алкоголя либо наркотических веществ в его крови не выявлено. Автомобиль, который, возможно, спровоцировал аварию, разыскивается. 

На данный момент все пострадавшие доставлены лечебные заведения, степень тяжести полученных травм устанавливается медиками.


Ранее "Комментарии" сообщали о том, чтобы снизить риск попадания в аварию и быть внимательнее на дорогах, астрологи назвали три знака зодиака, которые чаще всего становится участниками ДТП. 



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Источник: https://od.npu.gov.ua/news/dtp/odeski-policzejski-vstanovlyuyut-obstavini-dtp-na-prospekti-nebesnoji-sotni/
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