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Астрологи назвали знаки зодиака, которые чаще всего попадают в ДТП

Людям, рожденным под этими знаками, советуют быть крайне внимательными на дорогах

сегодня, 21:12
Автор:

Елизавета Черных

К сожалению, статистика дорожно-транспортных происшествий крайне неутешительна. Чтобы снизить риск попадания в аварию и быть внимательнее на дорогах, астрологи назвали три знака зодиака, которые чаще всего становится участниками ДТП. 

Астрологи назвали знаки зодиака, которые чаще всего попадают в ДТП

ФОТО: 112 Украина

Рыбы

Люди, рожденный под этим знаком зодиака, отличаются своей мечтательностью и беззаботностью. Как отмечают астрологи, Рыбы являются хорошими водителями в пределах города, однако, на трассе они смогут перестать совладать собой и полностью проявить несобранность. 

Близнецы 

Все, кто родился под этим знаком, могут быть разносторонними, а также выделяться изменчивостью в поведении. Люди-Близнецы чаще всего оказываются участниками аварий,но, к счастью,благодаря своему внутреннему спокойствию, без негативных последствий для жизни или здоровья. 

Телец

Хоть Тельцы уперты личности, они считаются не особо пластичными и быстрыми для того, чтобы принимать решения в стрессовых ситуациях. Люди, под этим знаком зодиака, тоже часто могут попасть в ДТП, а часто их упорство приводит к крайне неприятным последствиям. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, астрофизики нашли скрытую материю во Вселенной. 




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Источник: https://express-novosti.ru/
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