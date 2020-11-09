Невероятно: астрофизики нашли скрытую материю во Вселенной

Специалистам из Университета Париж-Сакле во Франции удалось обнаружить во Вселенной скрытую материю, о существовании которой они не подозревали ранее.

Астрофизики нашли скрытую материю во Вселенной. Фото: unsplash

Так, астрофизики сообщают, что найденная материя почти наполовину (а именно 40 процентов) состоит из барионного (обычного) вещества. Им также пришлось сделать большой объем работы, изучив распределение материи в галактических волокнах (или нитях) – космических структурах. Они соединяют скопления галактик и заполненных газом. Ученые также предполагают, что из подобных волокон состоит почти вся барионная материя нашей Вселенной, но только в форме диффузного газа. Но излучение, которое исходит от газа, является настолько слабым, что около половины вещества остается просто незамеченной.

Скрытую материю эксперты нашли в 15 тысячах космических волокнах, длина которых достигает 30-100 миллионов парсек.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, ученые нашли "близнеца" Луны. Специалисты из обсерватории и планетария Арма (AOP) в Северной Ирландии использовали Южную Европейскую обсерваторию (ESO) и большой телескоп (VLT), чтобы выяснить как можно больше деталей. Доктор Апостолос Христу предполагает, что найденный астероид – это кусок Луны. Но также не исключается вероятность того, что это космическое тело может быть марсианского происхождения.

















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