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Невероятно: астрофизики нашли скрытую материю во Вселенной

Данное открытие удалось совершить французским специалистам

сегодня, 18:56
Автор:

Любовь Блажко

Специалистам из Университета Париж-Сакле во Франции удалось обнаружить во Вселенной скрытую материю, о существовании которой они не подозревали ранее. 

Невероятно: астрофизики нашли скрытую материю во Вселенной

Астрофизики нашли скрытую материю во Вселенной. Фото: unsplash

Так, астрофизики сообщают, что найденная материя почти наполовину (а именно 40 процентов) состоит из барионного (обычного) вещества. Им также пришлось сделать большой объем работы, изучив распределение материи в галактических волокнах (или нитях) – космических структурах. Они соединяют скопления галактик и заполненных газом. Ученые также предполагают, что из подобных волокон состоит почти вся барионная материя нашей Вселенной, но только в форме диффузного газа. Но излучение, которое исходит от газа, является настолько слабым, что около половины вещества остается просто незамеченной. 

Скрытую материю эксперты нашли в 15 тысячах космических волокнах, длина которых достигает 30-100 миллионов парсек.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, ученые нашли "близнеца" Луны. Специалисты из обсерватории и планетария Арма (AOP) в Северной Ирландии использовали Южную Европейскую обсерваторию (ESO) и большой телескоп (VLT), чтобы выяснить как можно больше деталей.  Доктор Апостолос Христу предполагает, что найденный астероид – это кусок Луны. Но также не исключается вероятность того, что это космическое тело может быть марсианского происхождения. 






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Источник: https://www.aanda.org/articles/aa/abs/2020/11/aa38521-20/aa38521-20.html
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