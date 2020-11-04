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Ученые нашли «близнеца» Луны (фото)

Найденный астероид мог быть смещен мощным ударом во время формирования Солнечной системы около 4 млрд лет назад

сегодня, 13:53
Автор:

Любовь Блажко

Международной группе экспертов удалось обнаружить за Марсом "близнеца" Луны, который, как выяснилось, был давно потерянным. Увидеть его в этот раз они смогли благодаря тому, что произошел сильный удар во время формирования Солнечной системы около 4 млрд лет назад.

Ученые нашли «близнеца» Луны (фото)

Ученые нашли «близнеца» Луны. Фото: unsplash

Впервые ученые узнали о существовании астероида 1998 VF31 еще 22 года тому назад, но только сейчас им удалось установить, что он имеет просто неимоверную схожесть с Луной.

Специалисты из обсерватории и планетария Арма (AOP) в Северной Ирландии использовали Южную Европейскую обсерваторию (ESO) и большой телескоп (VLT), чтобы выяснить как можно больше деталей. 

Доктор Апостолос Христу предполагает, что этот астероид – это кусок Луны. Но также не исключается вероятность того, что это космическое тело может быть марсианского происхождения. 

Известно, что астероид относится к группе марсианских троянцев, выяснить появление которых пока не удалось никому. Эксперты рассказывают, что они вращаются вокруг Солнца, следуя за ним под углом примерно 60 градусов. Как следствие, троянские астероиды никогда не обходят Марс, все время оставаясь за ним. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, ученые заявили о процессах на Солнце, которые коснутся всего человечества. Как оказалось, динозавры могли исчезнуть вовсе не из-за падения метеорита, а из-за постоянных процессов на Солнце. Ведь оно является огромной раскаленной звездой, у которой тоже есть свой срок жизни. 


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