logo
Русский Українська

BTC/USD

32321.09

ETH/USD

2025.12

LTC/USD

119.28

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

32.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Возле Ровно нашли лужи с розовой жидкостью (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Возле Ровно нашли лужи с розовой жидкостью (ФОТО)

Специалисты проводят забор проб грунта, воздуха и самого вещества для проведения экспресс-анализов

сегодня, 18:34
Автор:

Лиля Воробьева

Недалеко от областного центра Ровенского области — города Ровно, в поле найдено лужи с розовим веществом. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию ГУ ДСНС в Ровенской области.

Возле Ровно нашли лужи с розовой жидкостью (ФОТО)

Вещество нашли прямо на поле (фото из открытых источников)

Стало известно, что странные лужи первым заметил и вызвал чрезвычайников житель села Колоденка еще в четверг, 22 июля.

В сообщении спасателей говорится: председатель местной ОТГ рассказал им об одном из аграриев, который оставили на поле во время обработки земли, разлитым неизвестное вещество.

На место сразу прибыли эксперты ДСНС и экологи. Сейчас соответствующие службы берут для проведения анализов пробы почвы, воздуха и то же розовое вещество.

Возле Ровно нашли лужи с розовой жидкостью (ФОТО) - фото 2

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал своих читателей о том, что после аварии на "Ривнеазоте" в Украине прогнозируют кислотные дожди.

После того, как труба в одном из цехов потеряла герметичность, в атмосферу вырвалось облако с окисью азота,  которое имело оранжевый цвет. Согласно информации Укргидрометцентра, это будет иметь определенные последствия для погоды. Специалисты утверждают, что украинцам не стоит сеять панику — опасности для жизни или здоровья нет. Уровень диоксида и оксида азота в приближенных к Ровно населенных пунктах, находится в норме или совсем немного превышает ее, что также не является критически важным. Однако азот все равно сочетался с воздушными массами, которые, благодаря спокойной, не особо ветреной погоде, не "ушли" далеко от места взрыва. И все же, определенная часть из выделенных веществ соединилась с водой в атмосфере. Метеорологи сообщают, что в отдельных населенных пунктах Ровенской области прошли подкисленные дожди. По мнению специалистов, подобное вряд ли повторится, но при этом рисковать ходить во время осадков без зонтика все же не рекомендуется.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://https//www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/6196789857005529
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ