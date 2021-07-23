Возле Ровно нашли лужи с розовой жидкостью (ФОТО)

Недалеко от областного центра Ровенского области — города Ровно, в поле найдено лужи с розовим веществом. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию ГУ ДСНС в Ровенской области.

Вещество нашли прямо на поле (фото из открытых источников)

Стало известно, что странные лужи первым заметил и вызвал чрезвычайников житель села Колоденка еще в четверг, 22 июля.

В сообщении спасателей говорится: председатель местной ОТГ рассказал им об одном из аграриев, который оставили на поле во время обработки земли, разлитым неизвестное вещество.

На место сразу прибыли эксперты ДСНС и экологи. Сейчас соответствующие службы берут для проведения анализов пробы почвы, воздуха и то же розовое вещество.





Напомним, что сайт "Комментарии" информировал своих читателей о том, что после аварии на "Ривнеазоте" в Украине прогнозируют кислотные дожди.

После того, как труба в одном из цехов потеряла герметичность, в атмосферу вырвалось облако с окисью азота, которое имело оранжевый цвет. Согласно информации Укргидрометцентра, это будет иметь определенные последствия для погоды. Специалисты утверждают, что украинцам не стоит сеять панику — опасности для жизни или здоровья нет. Уровень диоксида и оксида азота в приближенных к Ровно населенных пунктах, находится в норме или совсем немного превышает ее, что также не является критически важным. Однако азот все равно сочетался с воздушными массами, которые, благодаря спокойной, не особо ветреной погоде, не "ушли" далеко от места взрыва. И все же, определенная часть из выделенных веществ соединилась с водой в атмосфере. Метеорологи сообщают, что в отдельных населенных пунктах Ровенской области прошли подкисленные дожди. По мнению специалистов, подобное вряд ли повторится, но при этом рисковать ходить во время осадков без зонтика все же не рекомендуется.





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