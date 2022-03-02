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Россия поставила жесткий ультиматум мэру Конотопа (видео)

Городской глава Конотопа (Сумская область) Артем Семенихин созвал народное вече, чтобы составить дальнейший план действий против войск РФ

сегодня, 12:20
Автор:

Светлана Шкурупий
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Российские захватчики наступают на Конотоп в Сумской области и связались с мэром города Артемом Семенихиным, поставив ему жесткий ультиматум: либо местные сдаются, либо оккупанты начнут обстрел из артиллерии.

Россия поставила жесткий ультиматум мэру Конотопа (видео)

Оккупанты выдвинули ультиматум мэру Конотопа (фото из открытых источников)

Видео, на котором мэр города собрал горожан и объявил им требования врага, опубликовал на своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

"Они там выдвинули требования сейчас — если мы начинаем сопротивляться, они разносят город артиллерией…Я за то, чтобы воевать. Решение принимаем все вместе, потому что артиллерия на нас уже нацелена", — объявил Артем Семенихин на площади в городе.

Местные жители поддержали решение мэра и начали выкрикивать, что готовы воевать и защищать свою территорию.

Напомним, что 28 февраля, в Сумской области, в Ахтырке, которую российские войска пытались захватить еще с первого дня, оккупанты взорвали нефтебазу. Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий отметил, что на город со всех сторон следует вражеская техника и есть угроза уличных боев.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 25 февраля, несмотря на отпор со стороны Вооруженных сил Украины и теробороны в приграничных областях российскиеоккупационные войска продолжали свое наступление. Так, сообщалось, что в Сумской области, которая граничит с Россией, все крупные города были взяты в кольцо.

Читайте также, что возле Глухова в Сумской области украинские военные обезвредили колонну вражеской техники, применив ПТРК "Javelin". Очевидцы сообщали, что на танках были флаги Российской Федерации, а на нашивках военных — красные звезды.


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