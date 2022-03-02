Россия поставила жесткий ультиматум мэру Конотопа (видео)

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Светлана Шкурупий
Российские
захватчики наступают на Конотоп в Сумской области и связались с мэром города
Артемом Семенихиным, поставив ему жесткий ультиматум: либо местные сдаются, либо
оккупанты начнут обстрел из артиллерии.
Оккупанты выдвинули ультиматум мэру Конотопа (фото из открытых источников)
Видео,
на котором мэр города собрал горожан и объявил им требования врага, опубликовал
на своем Telegram-канале
народный депутат Алексей Гончаренко.
"Они
там выдвинули требования сейчас — если мы начинаем сопротивляться, они разносят
город артиллерией…Я за то, чтобы воевать. Решение принимаем все вместе, потому
что артиллерия на нас уже нацелена", — объявил Артем Семенихин на площади
в городе.
Местные жители поддержали решение мэра и начали выкрикивать, что готовы воевать и защищать свою территорию.
Напомним,
что 28 февраля, в Сумской области, в Ахтырке, которую российские войска пытались
захватить еще с первого дня, оккупанты взорвали нефтебазу. Глава Сумской ОГА
Дмитрий Живицкий отметил, что на город со всех сторон следует вражеская техника
и есть угроза уличных боев.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что 25 февраля, несмотря на отпор со
стороны Вооруженных сил Украины и теробороны в приграничных областях российскиеоккупационные войска продолжали свое наступление. Так, сообщалось, что в
Сумской области, которая граничит с Россией, все крупные города были взяты в
кольцо.
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сообщали, что на танках были флаги Российской Федерации, а на нашивках военных
— красные звезды.
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