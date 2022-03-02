Россия поставила жесткий ультиматум мэру Конотопа (видео)

Российские захватчики наступают на Конотоп в Сумской области и связались с мэром города Артемом Семенихиным, поставив ему жесткий ультиматум: либо местные сдаются, либо оккупанты начнут обстрел из артиллерии.

Оккупанты выдвинули ультиматум мэру Конотопа (фото из открытых источников)

Видео, на котором мэр города собрал горожан и объявил им требования врага, опубликовал на своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

"Они там выдвинули требования сейчас — если мы начинаем сопротивляться, они разносят город артиллерией…Я за то, чтобы воевать. Решение принимаем все вместе, потому что артиллерия на нас уже нацелена", — объявил Артем Семенихин на площади в городе.

Местные жители поддержали решение мэра и начали выкрикивать, что готовы воевать и защищать свою территорию.

Напомним, что 28 февраля, в Сумской области, в Ахтырке, которую российские войска пытались захватить еще с первого дня, оккупанты взорвали нефтебазу. Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий отметил, что на город со всех сторон следует вражеская техника и есть угроза уличных боев.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 25 февраля, несмотря на отпор со стороны Вооруженных сил Украины и теробороны в приграничных областях российскиеоккупационные войска продолжали свое наступление. Так, сообщалось, что в Сумской области, которая граничит с Россией, все крупные города были взяты в кольцо.

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