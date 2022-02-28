В Сумской области взорвали нефтебазу: вражеская техника идет в областной центр (ВИДЕО)

В Сумской области, в Ахтырке окупанты взорвали нефтебазу. Об этом в Телеграмм-канале заявил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

В Сумской области взорвали нефтебазу (скриншот с видео)

Чиновник рассказал, что нефтебазу взорвали 28 февраля в обед.

"Ахтырка. Взорвана нефтебаза. 12:30", — написал он.

Кроме этого, чиновник добавил, что в направлении Сум едет колонна с вражеской техникой.

"Со всех сторон в город следует вражеская техника. Есть угроза уличных боев! Будьте в безопасном месте в доме, как можно дальше от окон", — призвал он.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Ахтырке оккупанты на БТР расстреляли автомобиль с людьми. Около часа назад в Ахтырском районе были расстреляны люди, которые ехали на легковом авто. Об этом в своем видеообращении сообщил мэр Павел Кузьменко. По словам градоначальника, перед поселком городского типа Чупаховка враг на БТР расстрелял легковой автомобиль ВАЗ. Оккупанты выбросили из машины пассажиров и поехали на этом же авто в сторону Чупаховки. Также мэр Павел Кузьменко обратился к горожанам и отметил, что война еще не закончилась. Однако всем сейчас нужно сохранять спокойствие. В то же время, каждый должен быть предельно осторожным. В Ахтырке введен комендантский час с 17:30 до 7:00. В это время горожанам нельзя покидать свои дома. Исключением является лишь необходимость перемещения в убежище или бомбоубежище.

Также "Комментарии" информировали о том, что в жилой дом в Чернигове ночью попала ракета. В Чернигове ракета попала в жилой дом. Об этом сообщается на официальной странице Госспецсвязи. Так, по информации источника, примерно в 2:45 в центре города раздался громкий звук.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!