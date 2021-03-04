Разоблачение изменщиков и введение санкций - СБУ обнародовало самые резонансные события февраля

Пресс-центр Службы безопасности обнародовал подборку наиболее резонансных событий, которые произошли в Украине в феврале 2021 года. Информацию СБУ разместила на официальном Telegram-канале.

Служба безопасности Украины - фото из открытых источников

В частности, сотрудники СБУ объявили о подозрении блогеру Анатолию Шарию, которого подозревают в государственной измене. 25 февраля он во второй раз не появился на допросе, в результате чего был объявлен в государственный розыск.

По инициативе спецслужбы был введен пакет санкций в отношении отдельных граждан и юридических лиц, среди которых 112, NewsOne и ZIK. Также СБУ отмечает введение ограничений против десяти бывших руководителей военных, силовых и правоохранительных структур.

Сотрудники службы безопасности в феврале объявили о подозрении Андрею Картаполову — замминистру обороны Российской Федерации. По данным следствия, он осуществлял координацию войск страны-агрессора и боевиков во время захвата Дебальцево.

Правоохранительное ведомство также разоблачило агентурную сеть спецслужб Кремля, которые дестабилизировали ситуацию в Украине через Telegram-каналы. В ее состав входили одесситы и харьковчане, которые являлись активистами так называемой "русской весны".

В Киевской области правоохранители задержали террористов-исламистов. Разоблаченные преступники принадлежат к международной террористической группы "Исламское государство".

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что в Службе безопасности Украины рассказали о том, что будут делать после скандала с нардепом от партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Вадимом Рабиновичем, который опубликовал карту Украины без Крыма и с "ЛДНР".

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