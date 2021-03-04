logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 04.03.2021

BTC/USD

49349.31

ETH/USD

1564.76

LTC/USD

185.11

НБУ 04.03.2021

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия Разоблачение изменщиков и введение санкций - СБУ обнародовало самые резонансные события февраля
commentss НОВОСТИ Все новости

Разоблачение изменщиков и введение санкций - СБУ обнародовало самые резонансные события февраля

В частности, в число самых громких событий попало сообщение о подозрении Шарию и объявление его в государственный розыск

сегодня, 14:08
Автор:

Елизавета Черных

Пресс-центр Службы безопасности обнародовал подборку наиболее резонансных событий, которые произошли в Украине в феврале 2021 года. Информацию СБУ разместила на официальном Telegram-канале. 

Разоблачение изменщиков и введение санкций - СБУ обнародовало самые резонансные события февраля

Служба безопасности Украины - фото из открытых источников

В частности, сотрудники СБУ объявили о подозрении блогеру Анатолию Шарию, которого подозревают в государственной измене. 25 февраля он во второй раз не появился на допросе, в результате чего был объявлен в государственный розыск. 

По инициативе спецслужбы был введен пакет санкций в отношении отдельных граждан и юридических лиц, среди которых 112, NewsOne и ZIK. Также СБУ отмечает введение ограничений против десяти бывших руководителей военных, силовых и правоохранительных структур. 

Сотрудники службы безопасности в феврале объявили о подозрении Андрею Картаполову — замминистру обороны Российской Федерации. По данным следствия, он осуществлял координацию войск страны-агрессора и боевиков во время захвата Дебальцево. 

Правоохранительное ведомство также разоблачило агентурную сеть спецслужб Кремля, которые дестабилизировали ситуацию в Украине через Telegram-каналы. В ее состав входили одесситы и харьковчане, которые являлись активистами так называемой "русской весны". 

В Киевской области правоохранители задержали террористов-исламистов. Разоблаченные преступники принадлежат к международной террористической группы "Исламское государство". 

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что в Службе безопасности Украины рассказали о том, что будут делать после скандала с нардепом от партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Вадимом Рабиновичем, который опубликовал карту Украины без Крыма и с "ЛДНР".


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://web.telegram.org/#/[email protected]
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ