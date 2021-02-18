Сотрудниками Службы безопасности Украины было сообщено о подозрении замминистру обороны Российской Федерации, генерал-полковнику Андрею Картаполову. Его подозревают в совершении преступлений сразу по трем статьям. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

СБУ сообщила о подозрении заместителю министра обороны РФ - фото из открытых источников

По данным следствия, Картаполов подозревается в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, в ведении агрессивной войны, а также нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

В СБУ сообщают, что заместитель министра обороны РФ "находясь на должности начальника Главного оперативного управления — заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ, осуществлял планирование и координацию действий подразделений вооруженных сил государства-агрессора и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований по захвату города Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов".

Следователи Службы безопасности убеждены, что Картаполов осуществлял деятельность по предварительному сговору с другими лицами из числа руководства Вооруженных сил Российской Федерации.

Следствие также установило, что в августе 2014 подозреваемый с участием других представителей командования ВС РФ обеспечивал планирование и управление российскими подразделениями во время их вторжения на территорию Украины, участвовал в организации вероломного убийства украинских воинов возле Иловайска во время их выхода так называемым "зеленым коридором" под предоставленные "гарантии" руководства РФ, а также обеспечивал дальнейшую вооруженную оккупацию других населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

Ранее "Комментарии" сообщали: подозрение в государственной измене, а также нарушении равноправия граждан — именно такой вердикт вынесли сотрудники Службы безопасности Украины относительно скандально известного блогера, создателя партии имени себя Анатолия Шария.





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