Анатолию Шарию сообщили о подозрении в СБУ: подробности и реакция (ФОТО, ВИДЕО)



















Подозрение в государственной измене, а также нарушении равноправия граждан — именно такой вердикт вынесли сотрудники Службы безопасности Украины относительно скандально известного блогера, создателя партии имени себя Анатолия Шария. Об объявлении подозрения стало известно 16 февраля.

Шария подозревают в госизмене. Фото из открытых источников

Как утверждают представители учреждения, у следователей достаточно доказательств противоправной деятельности Шария, что достаточно вредила национальной безопасности Украины. Информационная сфера, в которой блогер работает совместно со своей женой Ольгой, постоянно полнится пророссийскими нарративами, которые и распространяли супруги. Считается, что в СБУ достаточно оснований, чтобы утверждать — публикации, созданные Анатолием Шарием, могли изготавливаться по заказу иностранных структур. Очевидно, речь идет именно о Российской Федерации.

Подозрение касается двух статей УК — ч.1 ст.111 и ч.1 ст.161. В первом случае Шарию инкриминируют государственную измену, в другом — унижение национальной чести и достоинства, разжигание вражды и тому подобное.



"Начиная с 2012 года через социальные сети, электронные СМИ и российские телевизионные каналы он [Анатолий Шарий — ред.] способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций", — сообщается в заявлении пресс-службы СБУ.

В своей публикации сотрудники Службы безопасности указали отдельные отрывки из новостных шоу российского телевидения, а также видео с YouTube-канала самого Шария, в которых достаточно дискредитирующих Украину в разных аспектах моментов.

На подобную новость, конечно, уже ярко отреагировало немало известных и рядовых украинцев. Поддержала решение СБУ и известная своими проукраинскими взглядами блогерка Елена Монова.

"Это так прекрасно, что я даже прищурилась. Вангую мощную детонацию у Шария под хвостом [...] Хотя по большому счету мне плевать, на сколько градусов подскочит у шарика ректальная температура, пусть хоть весь реактор поплавит, я просто начинаю очень осторожно надеяться, что этот бл***кий шалман под названием "Партия Шария" прикроют в Украине навсегда", — написала Монова в собственном Telegram-канале.

Стоит отметить, что Анатолий Шарий, который сейчас находится в Испании, мотивируя это политическим преследованием в Украине, конечно, не остался в стороне такой новости.

"Благодарен СБУ", — прокомментировал блогер, отметив, что теперь ему будет легче разъяснять представителям других стран, почему дела, открытые на него — исключительно политические.

Начали уже появляться и реакции рядовых граждан, а также первые мемы.

Между прочим, Шарию уже вручали повестку в суд по другому вопросу. Как сообщали "Комментарии", блогера обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины. Интересно, что в качестве ответа на это, Шарий заявил о политических преследованиях со стороны нынешней власти и лично президента Зеленского.

Также на портале можно узнать подробности интервью жены блогера Ольги Шарий, которая обвинила представителей "Нацкорпуса" в организации покушения на жизнь мужа.



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