Анатолию Шарию сообщили о подозрении в СБУ: подробности и реакция (ФОТО, ВИДЕО)

Язык
Coinspot 16.02.2021
BTC/USD
49302.73
ETH/USD
1789.97
LTC/USD
213.33
НБУ 16.02.2021
USD/UAH
28.05
EUR/UAH
34.02
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
Подозрение в государственной измене, а также нарушении равноправия граждан — именно такой вердикт вынесли сотрудники Службы безопасности Украины относительно скандально известного блогера, создателя партии имени себя Анатолия Шария. Об объявлении подозрения стало известно 16 февраля.
Шария подозревают в госизмене. Фото из открытых источников
Как утверждают представители учреждения, у следователей достаточно доказательств противоправной деятельности Шария, что достаточно вредила национальной безопасности Украины. Информационная сфера, в которой блогер работает совместно со своей женой Ольгой, постоянно полнится пророссийскими нарративами, которые и распространяли супруги. Считается, что в СБУ достаточно оснований, чтобы утверждать — публикации, созданные Анатолием Шарием, могли изготавливаться по заказу иностранных структур. Очевидно, речь идет именно о Российской Федерации.
Подозрение касается двух статей УК — ч.1 ст.111 и ч.1 ст.161. В первом случае Шарию инкриминируют государственную измену, в другом — унижение национальной чести и достоинства, разжигание вражды и тому подобное.
В своей публикации сотрудники Службы безопасности указали отдельные отрывки из новостных шоу российского телевидения, а также видео с YouTube-канала самого Шария, в которых достаточно дискредитирующих Украину в разных аспектах моментов.
На подобную новость, конечно, уже ярко отреагировало немало известных и рядовых украинцев. Поддержала решение СБУ и известная своими проукраинскими взглядами блогерка Елена Монова.
Стоит отметить, что Анатолий Шарий, который сейчас находится в Испании, мотивируя это политическим преследованием в Украине, конечно, не остался в стороне такой новости.
Начали уже появляться и реакции рядовых граждан, а также первые мемы.
Между прочим, Шарию уже вручали повестку в суд по другому вопросу. Как сообщали "Комментарии", блогера обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины. Интересно, что в качестве ответа на это, Шарий заявил о политических преследованиях со стороны нынешней власти и лично президента Зеленского.
Также на портале можно узнать подробности интервью жены блогера Ольги Шарий, которая обвинила представителей "Нацкорпуса" в организации покушения на жизнь мужа.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости