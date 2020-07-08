Пожары на Луганщине хотят признать чрезвычайной ситуацией государственного уровня

Масштабные лесные пожары на Луганщине, которые продолжаются больше двух дней и привели к человеческим жертвам и уничтожению домов, местная власть просит признать чрезвычайной ситуацией государственного уровня. Об этом заявил председатель Луганской областной государственной администрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

Гайдай обратился к Кабинету Министров Украины с таким заявлением, чтобы была возможность выделить средства из государственного бюджета на ликвидацию последствий стихийного бедствия. Сообщается, что вопрос рассмотрят на заседании правительства сегодня.

Из-за огня выгорело, по предварительным оценкам, около пяти тысяч гектаров леса. Сейчас на месте продолжают работать спасатели, медики и военные.

Добавим, что жители, которые потеряли крышу над головой, получат временное жилье.

"Подготовлены два заведения, в которых одновременно можно разместить 110 человек. Все пострадавшие будут находиться в комфортных условиях и получать надлежащее питание, необходимую медицинскую и психологическую помощь", - сообщил Гайдай.

Из-за ЧП в поселках Александровка и Смоляниново 1000 жителей находятся без электроснабжения, а без газоснабжения – почти 1300 абонентов в Смоляниновом, Гречишкином, Новоахтырке и Александровке Новоайдарского района.

Тем время, на место пожаров прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Также там находятся руководители МВД и СНБО Арсен Аваков и Алексей Данилов.

Напомним, в Сети показали жуткие фото пожаров на Луганщине.

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